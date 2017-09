Hot News // 4. September 2017

Louka, die Anfang des Jahres mit dem Release ihrer EP „Flimmern“ ein erstes Aufflackern provoziert hat, veröffentlicht in drei Wochen ihr Album „Lametta“. Die junge Künstlerin, die es vor zwei Jahren nach Berlin verschlug, hat musikalisch ihre ganz eigene Art gefunden, wiedererkennbar zu bleiben. Dies mag sie nicht zuletzt ihrer besonderen Stimme verdanken, die man – einmal gehört, so schnell nicht wieder vergisst. Was die Sängerin aber wirklich aus der Masse heraushebt, ist die Art ihres „Vortrags“, ihre einzigartigen Phrasierungen. Lametta – ab dem 22. September im Handel und als Download erhältlich.

Neues Video von Johannes Oerding. Der Sänger hat mit seiner aktuellen Single „Hundert Leben“ bereits einen coolen Ohrwurm am Start. Seit einigen Tagen gibt es nun auch ein Video dazu. Das Video bietet nicht nur einen Einblick in die Vergangenheit von Johannes Oerding, sondern konnten erstmalig auch Fans im Rahmen einer großen Aktion Teil des Videos werden, indem sie ihre persönlichen Bilder einsendeten. Übrigens, ab Oktober ist Oerding auf großer Tour, die den smarten Sänger quer durch Deutschland führt.

Stefanie Hertel & Markus singen im Duett: „Kleine Taschenlampe brenn“ kennt jeder, ein großer Hit aus den 1980er Jahren. Jetzt singen die beiden Musiker den Song gemeinsam und wurde ab dem 01. September 2017 als Promosingle ans Radio bemustert. Die „Kleine Taschenlampe“ brennt bei Stefanie Hertel seit ihrer Jugend. Das Lied nun auch mit Markus, dem „Original“, zu singen, findet Stefanie „einfach toll!“

Julia Lindholm – Nur weil es Dich gibt. Die neue Single der bezaubernden Schwedin soll uns den Herbst versüßen. Die neue Single ist der allererste Titel, der ihr wirklich auf den Leib geschrieben wurde. Während die charmante Stockholmerin auf ihrem kommenden Longplayer größtenteils unvergessene Pop-, Dance- und Schlagerklassiker aus ihrer schwedischen Heimat neu interpretiert und ins Deutsche überträgt, ist die neue Single (Nur weil es Dich gibt) eine die eigens für das facettenreiche neue Album „Leb den Moment“ komponiert wurden.

PUR auf Schalke. 66.000 Fans in der Veltins-Arena lauschten u.a. einem Duett von Hartmut Engler und Stargast Xavier Naidoo. Ausserdem gab es noch Auftritte von Stars wie beispielsweise Andreas Bourani, Peter Schilling, Max Giesinger und Sido. Zum Schluss gab es noch ein cooles Feuerwerk, welches dem großartigen Konzert den passenden Schlussakkord setzte.