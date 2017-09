Deutschsprachige Neuerscheinungen: 8. September 2017

Neue Woche, neue Alben: Helene Fischer und Fantasy offieren uns jeweils ein Livealbum. Ausserdem haben u.a. Ross Antony, Cro, Kasalla und Rogers neue Studioalben am Start. Damit gibt es auch in dieser Woche wieder jede Menge coole neue Musik, die uns mit Sicherheit die (hoffentlich bald kommenden) lauen Spätsommernächte versüßen!

Livealben

01. Helene Fischer – Das Konzert aus dem Kesselhaus

Künstler: Helene Fischer

Titel: Das Konzert aus dem Kesselhaus

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Polydor

Vertrieb: Universal Music

Bestellen: Amazon & JPC

Das heiß ersehnte und lang erwartete neue Helene Fischer-Album erschien am 12. Mai 2017 und schoss direkt auf Platz 1 der Charts und ist seitdem in den Top 10 „festgetackert“. Die neuen Lieder stellte Helene im Münchner Kesselhaus live vor, ein leicht gekürzter Mitschnitt wurde bereits mehrfach im Fernsehen gezeigt. Zur Freude vieler Fans wird nun – unmittelbar, bevor der Startschuss der großen Tournee fällt, dieses Konzert auf CD und DVD/Blu-ray veröffentlicht. Zu hören sind alle 24 Songs des Albums sowie vier Zugaben – also das komplette Konzert.

02. Fantasy – Bonnie & Clyde Live: In dieser Sommernacht

Künstler: Fantasy

Titel: Bonnie & Clyde Live

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Ariola

Vertrieb: Sony Music

Bestellen: Amazon & JPC

Seit vielen Jahren haben Freddy und Martin die deutsche Schlagerszene aufgemischt, zum Durchbruch wurde ihnen klar von Andrea Berg verholfen, die das Duo im Vorprorgramm ihrer Shows engagierte. Nachdem im vergangenen Jahr das Livealbum „Freudensprünge – Live in Berlin“ veröffentlicht wurde, gibt es nun erneut einen „Live“-Tonträger mit Aufnahmen der „Bonnie & Clyde“-Tournee. Es handelt sich um ein Doppelalbum, auf dessen erster CD Ausschnitte aus einem Aspacher Konzert der aktuellen Tour zu hören sind und auf dessen zweiter CD Kapitel aus der demnächst erscheinenden Biografie der beiden quasi als Hörbuch zu hören sind. Mit „Martins Vater verlangt einen Vaterschaftstest“ und „Drama! Silke verlässt Fredi“ sind gleich zwei hoch imposante Kapitel für CD 2 ausgewählt worden.

Studioalben

03. Ross Antony – Aber bitte mit Schlager

Künstler: Ross Antony

Titel: Aber bitte mit Schlager

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Telamo

Vertrieb: Warner

Bestellen: Amazon & JPC

Über viele Jahre hinweg war Ross Antony als Popmusiker und Mitglied der Gruppe Brosis aktiv. 2013 entdeckte er sein Herz für den deutschen Schlager und produzierte sein erstes Soloalbum „Meine neue Liebe“, auf dem hochprozentig bekannte Schlager zu hören sind. Zwischenzeitlich hat Ross auch eine beachtliche Karriere als Schlager-Moderator beim MDR hingelegt. Da lag es nahe ein weiteres Album mit Schlager-Klassikern zu produzieren: „Aber bitte mit Schlager“, auf dem insbesondere dem Schlager der 1970er Jahre gehuldigt wird. Fans werden sich insbesondere über die „Fanbox“ freuen, der neben einer Bonus-DVD auch ein Turnbeutel und ein Kühlschrankmagnet beiliegen.

04. Kasalla – Mer sin eins

Künstler: Kasalla

Titel: Mer sin eins

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Pavement Records

Vertrieb: Pavement Records

Bestellen: Amazon & JPC

Mit „Kasalla“ hat die traditionsreiche Kölner Karnevalmusik einen weiteren Mosaikstein bekommen, wobei diese Gruppe mit ihrem rockigen Stil an „Brings“ erinnert. In die kommende Saison starten die Jungs mit dem Album „Mer sin eins“, die Releaseparty zum vierten Studioalbum der Gruppe findet am 9. September im altehrwürdigen Kölner Tanzbrunnen statt. Im Vorjahr hat man sogar zwei Mal die Kölnarena voll gemacht. – Das Titelstück wurde bereits zur Sessionseröffnung 2016 vorgestellt und ist sehr gut angekommen – der Gedanke, dass im übertragenen Sinne „alle Menschen Brüder“ sind – auch unabhängig von Köln – wurde goutiert. Das neue Album wird im Rahmen einer 19-Städte-Tour im Herbst in Deutschland vorgestellt.

05. Madeline Juno – DNA

Künstler: Madeline Juno

Titel: DNA

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Embassy of Music

Vertrieb: Tonpool

Bestellen: Amazon & JPC

Im Jahr 2013 veröffentlichte Madeline Juno ihre erste Single „Error“, die auch als Titelsong des Erfolgsfilms „Fack Ju Göthe“ diente und die es gleich in die Top 75 der Single-Charts schaffte. Ein Jahr später nahm sie am deutschen Vorentscheid zur Eurovision teil, scheiterte aber beretits in der Vorrunde. Ihre ersten beiden Alben waren dennoch erfolgreich. Mit dem ersten deutschsprachigen „DNA“ – Album folgt nun die dritte Veröffentlichung einer CD. Das neue Album hat Madeline mit ihrem Partner Oliver Som in Eigenregie komponiert und produziert. Mit „Still“ hat das Schwarzwälder Mädel bereits eine Single vorab aus dem Album ausgekoppelt.

06. Cro – tru.

Künstler: Cro

Titel: tru.

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Chimperator

Vertrieb: Groove Attack

Bestellen: Amazon & JPC

Seitdem Carlo Weibel sich eine Pandamaske aufgesetzt hat und sich „Cro“ nennt, ist er einer von Deutschlands erfolgreichsten Rappern. Er bezeichnet seine Musik (wohl zutreffend) als „Roap“-Musik, weil es sich um eine Mischung aus Rap- und Popmusik handelt. Genau so hieß auch sein 2012 erschienenes erstes Album, das genau so die Spitze der Charts erreicht hat wie Album Nummer zwei, „Melodie“. Eigentlich sollte das neue Album „Fake You“ heißen, final hat Cro sich aber für „tru.“ entschieden. Den Fan erwarten 20 neue Tracks. Wer mag, kann sich in Berlin im Rahmen einer Release-Party von der Qualität der neuen Songs überzeugen. Außerdem stellt Cro in Berlin auch erstmals seine Malkunst im Rahmen einer Vernissage in Berlin vor. Das „Ltd. Box Set“ seiner aktuellen CD enthält u.a. eine Maske.

07. Azzis mit Herz – 10 X

Künstler: Azzis mit Herz

Titel: Zehn X

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Recordjet

Vertrieb: Soulfood

Bestellen: Amazon & JPC

Daniel Sahib und Don Bene gründeten 2007 in Frankfurt das Rap-Projekt „Azzis mit Herz“, 2014 wurde das Debütalbum „Fluch und Segen“ veröffentlicht. Einen Namen haben sich die aus Problemviertel stammenden jungen Männer mit ihrem Engagement für die Initiative „Respekt! Kein Platz für Rassismus“ gemacht. Aber auch musikalisch läuft es bei dem Duo – in den vergangenen zehn Jahren haben sie nicht weniger als 300 Konzerte gespielt. Passend zum Album findet am 7. Oktober 2017 im Frankfurter „Zoom“ die „10-Jahresparty“ statt.

08. Rogers – Augen auf

Künstler: Rogers

Titel: Augen auf

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: People Like You Records

Vertrieb: Sony Music

Bestellen: Amazon & JPC

Die Düsseldorfer Punkrock-Band Rogers liefert mit „Augen auf“ ihr drittes Album vor. Die 13 darauf enthaltenen Tracks sind hochprozentig politischen Inhalts. Und wenn eine Punkrockband schon aus Düsseldorf kommt, muss vielleicht zwangsläufig der eine oder andere Song nach den Hosen klingen („Helden sein“, „Wohin“). Auf dem Album ist ebenfalls die vorab ausgekoppelte Single „Einen Scheiß muss ich“ enthalten, die den Rat erteilt, sich nicht immer alles gefallen zu lassen.

09. Romano – Copyshop

Künstler: Romano

Titel: Copyshop

Erschienen: 8. September 2017

Format: CD

Label: Vertigo Berlin

Vertrieb: Universal Music

Bestellen: Amazon & JPC

„Minimalbeats und Maximaltexte“ – dafür steht der Berliner Musiker Roman Geike, der sich „Romano“ nennt, dessen Musik irgendwo zwischen Rock und Rap angesiedelt werden kann. Mit „Copyshop“ legt er nun sein zweites Album vor, zu dessen Titelstück ein Video in Hongkong aufgenommen wurde. Der Titel wurde mit Bedacht gewählt, ist Romano doch im Copyshop groß geworden und hat dort eine Ausbildung absolviert. Im Herbst werden die neuen Songs im Rahmen einer Tour vorgestellt.

Best Of & Neuveröffentlichungen

10. Olaf – Das Beste

Über Jahrzehnte hinweg hatte Olaf Malolepski Erfolg als Sänger der Flippers. Nach deren Auflösung machte er nahtlos weiter und ist seit 2011 als „Olaf der Flipper“ unterwegs. Drei Alben (und ein Weihnachtsalbum) produzierte Olaf für die Ariola, die 2016 auch das Doppelalbum „Du bist wie Champagner – zum Jubiläum nur das Beste“ auf den Markt brachte. Nachdem Telamo nun erfolgreich Olafs neues Album „Daumen hoch“ veröffentlicht hat, legt nun auch die alte Plattenfirma mit der Compilation „Das Beste“ nach. Eine Sonderausgabe der Hitzusammenstellung ist als 4-CD-Set mit 80 Liedern bei Shop24 Direct erhältlich.

11. Gus Backus – Der Mann im Mond: 50 große Erfolge

Der Amerikaner Gus Backus feierte in den 1950er und 1960er Jahren sehr große Erfolge als Sänger (anfangs auch in den USA als Mitglied der Del Vikings) und als Schauspieler. Gleich mehrere seiner Schlager wurden zu großen Hits, und er wirkte in Filmen mit, in den auch Udo Jürgens mitspielte. Anlässlich des 80. Geburtstags des beliebten Sängers veröffentlicht die umtriebige Firma Musictales einen Best-Of-Samper mit allen seinen großen Hits veröffentlicht, allerdings sind auch weniger bekannte Titel verkoppelt worden.