Achterbahn – der nächste große „Verkaufs“-Schlager für Helene Fischer?

Er wird bei ihren Live-Auftritten gefeiert, ist enorm radiotauglich und bei Partys der absolute Renner: Die Rede ist vom Song Achterbahn. Jetzt hat Helene Fischer diesen Titel remixen lassen. Ab dem 6. Oktober (so kündigt es die Künstlerin auf ihrer offiziellen Facebookseite an) wird es „Achterbahn – The Mixes“ geben. Wie bereits beim Vorgänger „Herzbeben – The Mixes“, haben die Soundtechniker den Fokus auf die Tanzbarkeit und Clubtauglichkeit gelegt. Insgesamt 9 Remixe – mit einer Gesamtspielzeit von über 40 Minuten, gibt es zu hören.

Achterbahn – The Mixes: Die Single

Titel: Achterbahn – The Mixes

Künstler: Helene Fischer

Veröffentlichungstermin: 6. Oktober 2017

Label: Polydor

Vertrieb: Universal Music

Format: CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 9

Trackliste: (Achterbahn)

01. Extended Mix

02. Madizin Remix

03. B-Case Remix

04. Achtabahn Extended Remix

05. King & White Extended Club Remix

06. Picco Extended Remix

07. Team 33 Remix

08. Fosco Dance Extended Remix

09. Vicious Dub Remix