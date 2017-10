Lea & Rainer: Was soll’s – die erste gemeinsame Single

Lea Marie Kaiser und Rainer Stern veröffentlichen unter dem neuen Namen Lea & Rainer ihren ersten gemeinsamen Titel mit dem verheißungsvollen Titel Was soll’s. Ein richtig ins Ohr gehender Gute-Laune-Titel, der mit Sicherheit für volle Tanzflächen sorgen wird. So gelingt der Start in eine gemeinsame (musikalische) Zukunft garantiert.

Dadurch dass beide erfahrene Künstler sind und nun zusammen agieren, punkten sie mit ihrem frischen Sound und ihrer Energie. Die Entscheidung, neue Wege zu gehen, bewirkt Wunder. Mit ihrer ersten Single als festes Duo zeigen Lea & Rainer, wofür sie stehen. „Einfach mal die Sorgen vergessen und in die Nacht tanzen.“ Das ist nicht nur ihr Motto, sondern gleich schon eine Zeile aus dem neuen Titel „Was soll’s“. Bei den DJs ist die kurzweilige Nummer schon sehr beliebt und es bleibt kein Tanzbein still dabei.

Lea & Rainer – Was soll’s: Das Video zur Single