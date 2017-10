Hot News // 9. Oktober 2017

Santiano präsentieren ihr neues Album und ernten Auszeichnungen für den Vorgänger „Von Liebe, Tod und Freiheit“. Sieben Mal Gold und drei Mal Platin – das sind Auszeichnungen, die nur Musikalben der Ausnahmeklasse erreichen. Im Kreise des Teams und der Plattenfirma wurde der Longplayer nun veredelt. Eigentlicher Anlass der Feier war bereits das nächste Schiff, das vom Stapel läuft: „Im Auge des Sturms“. Die Band präsentierte sichtlich stolz ihr neues, viertes Album, das am 13. Oktober veröffentlicht wird und damit das Ergebnis monatelanger Arbeit.

Savas und Sido – „Deutschraps größtes Gipfeltreffen ever“ stürmt mit „Royal Bunker“ an die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Kool Savas und Sido haben ein Album zusammen gemacht. Mit ihrem gemeinsamen Album schaffen sie einen der größten Hip-Hop-Momente des Jahres 2017. Roh, direkt, hart, ehrlich und intelligent. Platz 1 für die beiden Ausnahmekünstler – herzlichen Glückwunsch.

„Kogong ist das Geräusch, dass das Herz macht, wenn man genau hinhört.“ – Mark Forster. Vevo zeigt das brandneue Video zur Single und schreibt: „Mit neuer Optik und nachdenklichen Lyrics erscheint Mark Forster in seinem neuen Video zu ‚Kogong‘. Auf der Suche nach sich selbst und nur mit Rucksack bepackt, zieht er durch die Weiten Islands. Ob er hört was sein Herz ihm sagt? Seht selbst! Übrigens: Mark Forster geht im November auf große Tape-Tour.

Was im Jahr 2014 als Experiment startete, ist mittlerweile eine Institution im hiesigen Rockgeschäft. City, Karat und die Puhdys, die sich 2016 nach 47 Jahren in die wohlverdiente Rockerrente (Dieter „Maschine“ Birr macht weiter) verabschiedeten, begannen damals gemeinsame Konzerte zu spielen. Gemeinsam im besten Sinne des Wortes: ein Gipfeltreffen deutscher Rockmusik mit interaktiven Kollaborationen, ungeahnten Duetten und einmaligen Konstellationen. Mit dem Album „Rock Legenden Vol.2“ geht das Projekt jetzt in die zweite Runde und auch wieder auf Tour. Als „Special Guest“ ist Matthias Reim mit an Bord.

Olaf Berger mit neuem Album am Start. Seit über 30 Jahren ist er eine feste Größe im deutschen Showgeschäft und begeistert seine treuen Fans immer wieder mit eingängigen Hits und seiner positiven Energie. Sein brandneuer Longplayer steht ebenfalls unter einem sehr lebensbejahenden Motto und ist prall gefüllt mit klassischen Pop-Schlagern sowie vertrauten Musikelementen, die der sympathische Dresdner gekonnt in die heutige Zeit katapultiert hat: Das Album erschien am 06. Oktober 2017 bei Telamo.

Fernando Express steigen mit ihrem aktuellen Album „Träume sind für alle da“ auf Anhieb in alle deutschsprachigen Albumcharts ein: Platz 13 in Deutschland, Platz 19 in Österreich und Platz 50 in der Schweiz. Die Wartezeit auf das neue Album hat sich für die Fans mehr als gelohnt. Schwungvoll und mit Tiefgang präsentieren sich die neuen Songs des sympathischen Trios, die herrlich tanzbar sind, mitreißen und auf unwiderstehliche Weise gute Laune verbreiten. Perfekt also für die dunklere Jahreszeit! Das sehen auch die Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz so! Herzlichen Glückwunsch!