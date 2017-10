Roland Kaiser: Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser

Mit seinem brandneuen Album namens Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser hat sich Roland Kaiser, musikalisch gesehen, selbst übertroffen. Jetzt die Frage: Geht das eigentlich noch? Ja, es geht – und zwar richtig gut!

Die Erfolge, die Geschichte, sein Leben, seine schwere Krankheit – kennt man, muss man an dieser Stelle nicht mehr eingehen. Deshalb gleich in „medias res“: Kaiser hat sich 14 seiner allergrößten Hits genommen und ihnen allesamt einen neuen Sound verpasst. Wer jetzt denkt, okay, das tun Viele! Ja, das ist so – aber nicht so beim Kaiser. Es wurde nicht nur ein bisschen „Bumm, Bumm, und Diskotheken-Beats“ druntergelegt und fertig ist die CD. Im Gegenteil, die Songs klingen, als wären sie 2017 komponiert, getext und aufgenommen worden. Die Produktion ist mit viel Liebe und Detailtreue vollendet worden. Entstanden ist ein zeitgemäßes Album, welches sich stark von einem üblichen „Best-Of-Album“ unterscheidet. Da ist dem Team Produzenten-Team rund um Roland Kaiser ein großartiges Werk gelungen!

Bereits der Opener „Alles was Du willst“ lässt erahnen wohin der musikalische Weg gehen soll. Dieser Song hätte auch locker von Bourani, Bendzko oder Weiss stammen können. Gleich zu Anfang also ein wahres Highlight. Doch es geht tatsächlich auch so weiter: „Die Gefühle sind frei“ und „Ich glaub es geht schon wieder los“ stehen dem in nichts nach. Schön, dass diese Hits vergangener Tage, die heute noch auf keiner Fete fehlen dürfen, so grandios den Sprung ins „Hier & Jetzt“ geschafft haben.

Danach reihen sich u.a. „Dich zu lieben“, „Lieb mich ein letztes Mal“, „Joana“ und „Extreme“ ein, die so gut klingen, als ob sie sich einer Frischzellenkur allererste Güte unterzogen hätten. Auch stimmlich ist Roland Kaiser ganz weit vorne – das macht richtig Laune!

Besonders hervorheben muss man an dieser Stelle die großartige Version von „Santa Maria“, die in einer fantasitschen „Country-Version“ daherkommt und plötzlich wie ein amerikanischer Superhit des Countrymusik-Business klingt. Eine wirklich richtig geile Version des legendären Kaiser-Evergreens. Damit steigt dieser Song in ungeahnte Sphären auf. Stichwort Duette: Klar, darf nicht fehlen, der Superhit „Warum hast Du nicht nein gesagt“. Maite Kelly zusammen mit dem Kaiser – neue, stark an die Diskothekenversionen orientierte Version. Ebenso toll umgesetzt der zusammen mit Götz Alsmann gesungene Titel „Manchmal möchte ich schon mit Dir“. Ja, das Album hat keine Schwächen!

Als Bonus gibt es noch zwei brandneue Titel – die da heißen „Entschuldigung für nichts“ und „Wir geh’n durch die Zeit“, die sich bereits jetzt schon wie große Hits anhören – besser geht nicht, oder?

Fazit: Roland Kaiser hat mit „Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser“ ein fulminantes Album am Start, welches die Messlatte für künftige (neueingesungene) Best-Of-Alben richtig hoch gelegt hat. Danke Roland Kaiser für dieses fantastische Album!

Roland Kaiser – Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser: Das Album

Titel: Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser

Künstler: Roland Kaiser

Veröffentlichungstermin: 20. Oktober 2017

Label: RCA Deutschland

Vertrieb: Sony Music

Format: CD & Digital

Genre: Schlager

Tracks: 16





Trackliste: (Stromaufwärts – Kaiser singt Kaiser)

01. Alles was Du willst

02. Die Gefühle sind frei

03. Ich glaub es geht schon wieder los

04. Midnight Lady

05. Dich zu lieben

06. Wohin gehst Du

07. Lieb mich ein letztes Mal

08. Warum hast Du nicht nein gesagt – mit Maite Kelly

09. Santa Maria

10. Joana

11. Sag ihm dass ich Dich liebe

12. Extreme

13. Schach matt

14. Manchmal möchte ich schon mit Dir – mit Götz Alsmann

15. Entschuldigung für nichts

16. Wir geh’n durch die Zeit