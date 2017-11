Peter Maffay: MTV Unplugged

Peter Maffay mal anders! Nach vielen anderen Musikgrößen wurde nun mit Peter Maffay auch ein weiteres Urgestein des deutschen Rock-Schlagers mit einem MTV-Unplugged geadelt. Aufgenommen im halleschen Steintor-Variete zeigt die Konzertaufnahme einen entspannten Musiker, der mit seiner Band kreisrund platziert auf einer kleinen Bühne inmitten des Publikums sitzt und das Publikum von Beginn an begeistert reagiert auf Songs, die sie vom Tutzinger Rocker so noch nicht gehört haben. Denn Unplugged und ohne Stecker heißt ja nicht, dass es ruhig und beschaulich wird. Musikalisch schon mal gar nicht. Da wird einiges aufgefahren. Zu den Musikern seiner langjährigen Hausband kommen eine hochkarätige Bläsergruppe, ein stimmgewaltiger Chor und Percussion-Legende Ray Cooper. Nationale und internationale Sänger – wie Katie Melua, Tony Carey, Phillip Poisel und Johannes Oerding – singen mit Maffay im Duett und heben bekannte Lieder wie „Ich wollte nie erwachsen sein“ (mit Katie Melua), „Eiszeit“ (mit Johannes Oerding) oder „Sonne in der Nacht“ (mit Tony Carey) auf eine andere musikalische Ebene und hin zu neuem Sound.

Für dieses Konzert wählten Maffay und seine Musiker 24 Songs aus mehr als vier Schaffens-Dekaden aus. Dabei haben sie es sich offenbar überhaupt nicht leicht gemacht, sichteten Aufnahmen vom Anbeginn bis heute und prüften sie auf Tauglichkeit, sie dem Konzept unterzuordnen, neu und interessant zu arrangieren. Auf die Setlist kamen so nicht nur die ganz großen Knaller, die altbekannten Hits, sondern auch Lieder wie „Dein Gesicht“, „Schwarze Linien“ und „Wenn der letzte Regen fällt“. Aber auch die Gäste dürfen sich überraschen lassen, denn Maffay sucht sich auch eines ihrer Lieder aus, das sie im Duett singen. Da hört man „Leuchtturm“ von Jennifer Weist, „Dreams On Fire“ von Katie Melua und „Room With A View“ von Tony Carey. Da macht es Spaß, zuzuhören, erstrahlen die Songs durch die Neuinterpretation in neuem Glanz und präsentieren sich im aktuellen Sound.

Wie bereits erwähnt, heißt Unplugged hier nicht zwangsläufig „Lagerfeuerromantik“, oder dass die Arrangements spärlicher werden, ausgedünnt oder reduziert. Oder dass zum perfekten Höreindruck womöglich etwas „fehlt“. Selbst die Balladen, wie „So bist du“, kommen wuchtig daher, von den Rocknummern ganz zu schweigen. Von der Musik geht eine unheimliche Energie und Kraft aus, man spürt förmlich, wie sich die Musiker und ihr Frontmann wohl fühlen bei diesem musikalischen „Blick zurück“, auch im Zusammenspiel mit ihren Gästen. Aber auch die Fans sind ganz „aus dem Häuschen“, wie auf der DVD zu sehen ist. Sie feiern die Musiker, klatschen, tanzen und singen. Sie schunkeln zu „Du“ – dem frühen Hit von 1970, der heute nicht mehr ganz so schlagerhaft daherkommt, wie seinerzeit, und bei dem fast schon so etwas wie Nostalgie mit einem Schuss Romantik aufkommt. Ein wenig Country-Flair kommt auf bei „Weil es Dich gibt“, den Common Linnets Sängerin Ilse Delange mit ihrer Stimme bereichert. Wer hätte gedacht, dass der Rocker so wenig Berührungsängste vor Country Music hat? An der Dobro dabei ist übrigens JB Meijers.

Fazit: Peter Maffay „Unplugged“ ist eine interessante und inspirierte Reise durch das Schaffen eines unserer größten und erfolgreichsten Musikers. Mit selten gespielten Liedern und großen Hits im neuen Gewand gelingt es Maffay auch dieses Mal (live aufgenommen an zwei ausverkauften Abenden) zweieinhalb Stunden lang seine Zuhörer zu fesseln und zu begeistern.

Peter Maffay – MTV Unplugged: Das Album

Titel: MTV Unplugged

Künstler: Peter Maffay

Veröffentlichungstermin: 3. November 2017

Label: RCA Deutschland

Vertrieb: Sony Music

Format: Doppel-CD, Vinyl & Digital

Genre: Rock

Tracks: 24

Trackliste: (MTV Unplugged)

01. Bring mich nach Haus

02. Gelobtes Land

03. Dein Gesicht

04. Schwarze Linien

05. Eiszeit – mit Johannes Oerding

06. So schön – mit Johannes Oerding

07. Der Mensch auf den du wartest – mit Jennifer Weist

08. Du

09. Leuchtturm – mit Jennifer Weist

10. Wenn der letzte Regen fällt

11. Über sieben Brücken musst du gehn – mit Johannes Oerding

12. Weil es Dich gibt – mit Ilse DeLange

13. Room With A View – mit Tony Carey

14. So bist du

15. Dreams On Fire – mit Katie Melua

16. Ich wollte nie erwachsen sein (Nessajas Lied) – mit Katie Melua

17. Medley: Schatten in die Haut tätowiert & Liebe wird verboten – mit Johannes Oerding

18. Ewig – mit Philipp Poisel

19. Wie soll ein Mensch das ertragen – mit Philipp Poisel

20. Tiefer

21. Halleluja

22. Sonne in der Nacht – mit Ilse DeLange

23. Und es war Sommer

24. Freiheit, die ich meine