Columbia House, der 71 Jahre alte Versand-Musikclub, der irgendwie auch im Jahr 2026 noch existiert, wird endgültig geschlossen. „Nach dem 15.09.26 wird The Columbia House keine neuen Bestellungen mehr annehmen“, heißt es in einer aktuellen Meldung auf seiner Website. „Sie können Bücher weiterhin wie gewohnt mit Ihrer Kreditkarte oder Ihrem Guthaben kaufen.“ Die Ankündigung wurde zuerst vom YouTube-Kanal Channel 33 RPM entdeckt und später vom Blog Cord Cutter News verfasst. Wir haben Columbia House um weitere Kommentare gebeten.

Columbia House wurde 1955 von seinem gleichnamigen Musiklabel als Columbia Record Club gegründet, um Alben direkt an schwer erreichbare Verbraucher zu versenden. Es versprach, eine Reihe von LPs für nur ein paar Cent zu verschicken und dafür später weitere Veröffentlichungen zum vollen Preis zu kaufen. Im Jahr 1996 erreichte es schließlich einen Höchststand von 16 Millionen Mitgliedern, was zu einem großen Teil auf die allgegenwärtigen Werbespots zurückzuführen war, darunter einer mit dem Soundtrack von etwas, das sicher wie der Typ klingt, der das gemacht hat Volles Haus Titellied. (Hören Sie, wie er unten freudig darüber singt, Ihnen „die beste Unterhaltung“ zu bieten, um den „Wert des Unternehmens hoch“ zu halten.)

Nach mehreren Besitzerwechseln meldete Columbia House 2015 Insolvenz an und stellte den Verkauf von Musik komplett ein und beschränkte sich nur noch auf DVDs. Abgesehen von seinem langjährigen Ruf als CD-Moloch wurde das Unternehmen häufig für seine zwielichtigen Geschäftspraktiken kritisiert, einschließlich der Abrechnung negativer Optionen, bei der einem Kunden nach der Anmeldung für einen Dienst weiterhin eine Rechnung ausgestellt wurde, es sei denn, er verlangte ausdrücklich eine Stornierung.