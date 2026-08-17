Das vierte Album von Kiwi Jr. Sprengen, strahlt eine hektische Hoffnung am Ende des neunten Lebens aus. Nach der Veröffentlichung von drei Alben in vier Jahren, darunter zwei auf Sub Pop, In die Luft jagen folgt der längsten Lücke der Gruppe zwischen den Datensätzen; Man bekommt das Gefühl, dass sie darauf Wert legen.

Wie auf den vorherigen Platten sind die Songs on In die Luft jagen sind vollgestopft mit Gitarren-Licks und Sänger und Gitarrist Jeremy Gaudet stopft so viele Worte wie möglich in jeden Atemzug. Aber hier wird das kanadische Quartett endlich explosiver: „Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Pretty Soon, Baby/We’re about to explodieren“, singt Gaudet im Titeltrack und fängt damit die gleichzeitigen Themen des Albums ein: Frustration und Ehrgeiz.

Kiwi Jr. war schon immer auf der wilderen Seite des Jangle Pop – weniger hübsch und mehr Pavement – ​​aber auf der Seite In die Luft jagenIhr Sound ist perkussiver und treibender denn je. Selbst die muntersten Momente des Albums haben ihre Schärfe. Der Titeltrack dreht sich um eine niedliche Keyboard-Melodie – so etwas würde ein Stadionorganist vor „Take Me Out to the Ballgame“ aufpeppen –, bis er in eine stampfende, ausgeblasene Halbzeit übergeht. Auf „Stage Names“ gleiten sirenenartige Gitarren auf und ab und werfen einen polizeilichen Warnton auf Gaudets Darstellungen einer Hausshow. „Hard Drive, Ontario“ beginnt mit fünf Sekunden purer kreischender Rückmeldung. Die Art und Weise, wie die Band weiterspielt, ist eine echte Verzweiflung In die Luft jagen Das verleiht ihrem typisch freundlichen Gitarrenpop eine düstere Dimension.

Ein Teil dieses neuen kraftvollen Sounds ist das Ergebnis der Zusammenarbeit mit neuen Mitarbeitern. 2022 Zerhacker litt unter einer synthlastigen, oft matschigen Produktion, die die Sticheleien von Gaudets verspielt sarkastischen Texten abmilderte. Für In die Luft jagenKiwi nahm in Detroit mit Graham Walsh von Holy Fuck auf, und das Album enthält eine Liste von Indie-Rock-Größen aus Michigan wie Fred Thomas und Joe Casey und Greg Ahee von Protomartyr. Kerri Maclellan von den amtierenden Jangle-Pop-Schwergewichten Alvvays spielt Keyboards auf zwei Tracks. (Obwohl dies nicht die erste Verbindung zwischen den beiden Bands ist – Kiwi Jr.-Gitarrist Brian Murphy spielte bis 2021 bei Alvvays.) Auf Alvvays-Platten verleihen Maclellans Tasten der Produktion eine spektrale Schattenhaftigkeit, aber ihr Touch ist hier subtiler: ein leises Dröhnen, das das klimpernde „Photos of the Reenactment“ kaum aufhellt. Bei „World Like Polly“ untergräbt Margaux Bouchaudon von der französischen Popband En Attendant Ana den höhnischen Ton des Liedes mit beschwingten Harmonien im Refrain.

Als Texter verknüpft Gaudet die kleinen Enttäuschungen des Lebens mit Sportreferenzen, Anekdoten über beschissene Bars und anderen kulturellen Ephemera, wie ein kanadischer MJ Lenderman, der sich (passenderweise) wirklich für Hockey statt für Basketball interessiert. In echter Canuck-Manier reimt er „Ahornbäume“ auf „Red Wing-Rentner“ und verunglimpft die „zweitschlechteste Bar im Süden Ontarios“. Aber weiter In die Luft jagener klingt so verbittert, dass er droht, die Freundlichkeit seiner Anspielungen auf den Alltagsmenschen zu verlieren. (Eine andere Interpretation des Albumtitels: Das Ende der geistigen Bindung erreichen.) Seine Charakterstudien haben sich verschlechtert – wo seine Protagonisten einst mutig und wild waren, zeigen sie jetzt naive Dummheit, wie die Titelfigur in „World Like Polly“. Bei „Hard Drive, Ontario“ spuckt Gaudet die Zeile aus: „Haben Sie Ihren Parlay bei der Auswahl 6 im vierten Quartal verloren?“ mit völliger Verachtung.