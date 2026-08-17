Als Felix Manuel, alias Djrum, das Kopfzerbrechen auslöste Unter verwirrter Stille Letztes Jahr konnten seine Kompositionen und Produktionen endlich mit der technischen Meisterleistung seiner DJ-Sets mithalten. Mittlerweile ist Manuels Herangehensweise an das DJing gut dokumentiert. Er springt nicht so sehr zwischen den Genres, sondern besetzt mehrere gleichzeitig und verändert deren DNA von innen heraus, mit einem Handgriff nach dem anderen. Er hat eine Vorliebe für schillernde Tempowechsel und schichtet häufig akustische Instrumente wie Klavier, Harfe und Cello zu verschlungenen Beats, wie ein Four Tet mit acht Händen. Unter verwirrter Stille komprimierte diese Eigenschaften zu einem dichten, überladenen Album, das sich selten wiederholte und alle paar Takte in mehrere Richtungen abfeuerte. Seine Sets gehören immer noch zu den aufregendsten überhaupt, aber wir haben seine Tricks kennengelernt, sowohl auf der Bühne als auch auf Platte. Was tun Sie also, wenn Ihr Schock und Ihre Ehrfurcht nicht mehr ganz so schockierend sind? Ich wandere bietet eine Antwort: Sie zoomen heraus und verdichten das, was sich einst episch und ausufernd anfühlte, in 16 Minuten purer Kraft.

In etwas mehr als einer Viertelstunde durch sechs Tracks rasen, Ich wandere Auf dem Papier sieht es aus wie eine Club-EP, aber es klingt eher wie Djrums Versuch, sein eigenes Album zu beschleunigen. Ich wandereDie sieben nummerierten Teile sind verwirrenderweise in sechs Tracks unterteilt, die alle zu einer nahtlosen Suite zusammengefügt sind, wie ein seitenlanges Prog-Rock-Epos der 70er Jahre. Es beginnt ein wenig wie ein Orchester, das sich einstimmt, mit einem geräumigen Tom-Groove, umgeben von unregelmäßigen Trommel- und Elektronikstößen, als würde Manuel alle Instrumente in seinem Studio testen. Dann erreicht es Warp-Geschwindigkeit und wirft drückende Synth-Bass- und Breakbeat-Fragmente ab. Die Suite basiert auf einem rhythmischen Kernfundament, das in den einzelnen Passagen der EP – fleischige, drei- oder fünfminütige Abschnitte und kurze Zwischenspiele von nur ein oder zwei Minuten – seinen Verlauf ändert, aber im typischen Djrum-Stil stellt er die Erwartungen auf den Kopf: Diese kürzeren Tracks sorgen für einige der schillerndsten, herzzerreißendsten Momente seiner Diskografie.

Nehmen Sie zum Beispiel das einminütige „I Wander (III)“, das aus den blockigen Pausen und jazzigen Tonarten des zweiten Teils in einem aus den Fugen geratenen perkussiven freien Fall sprudelt. Das Schlagzeug beschleunigt, verlangsamt sich und bündelt sich unvorhersehbar, verändert seine Form, bis es sich in einen Synthesizer-Akkord auflöst, der das zurückhaltendere – aber immer noch reichlich frenetische – „I Wander (IV + V)“ beginnt. Die verworrenen Synkopen des Tracks würden hektisch klingen, wenn nicht alles so flüssig rüberkäme: Manuels Drums sind abgeschrägt, konturiert und perfekt abgemischt, sodass ihre Wirkung sinnlicher ist als beispielsweise die Presslufthämmer von hartem Techno. Dieses taktile Gefühl ist es, das den vierten und fünften Abschnitt, die als ein einziger Titel aufgeführt sind, selbst in ihrer intensivsten Form warm und einladend wirken lässt, umrahmt von seltsamen Klavierakkorden, die einen Hauch von Verleumdung verleihen. Stellen Sie sich Bohren & Der Club of Gore vor, sie hätten Anfang der 90er Metalheadz im Blue Note gespielt.