Dave Marsh, ein renommierter Rockkritiker und Biograf, ist gestorben. Ein früher Herausgeber von Creme der auch für geschrieben hat Dorfstimme, Rollender SteinUnd NachrichtentagMarsh schrieb eine der frühesten und einflussreichsten Bruce Springsteen-Biografien, Geboren zum Laufen: Die Bruce Springsteen-Geschichte, im Jahr 1979. Er starb am 14. August in seinem Haus in Connecticut; Eine Todesursache wurde nicht öffentlich bekannt gegeben. Marsh war 76.

Marshs langjähriger Co-Moderator des auf Springsteen fokussierten SiriusXM-Senders E Street Radio, Jim Rotolo, bestätigte die Nachricht am 15. August in den sozialen Medien. „Heute gibt es traurige Neuigkeiten, E Street Nation“, schrieb Rotolo. „Bruce Springsteens Biograf, SiriusXM-Moderator und mein Freund Dave Marsh sind gestern spät in seinem Haus in Connecticut gestorben. Dave hat mehrere Bücher über Bruce als Teil eines bemerkenswerten Werks geschrieben, das etwa 25 Titel umfasst.“

Marsh, ein früher Verfechter von Springsteens Werk, lobte Springsteen regelmäßig Creme war der Zeit voraus und brachte den Kritiker Jon Landau 1974 zu seinem ersten Springsteen-Konzert mit. Marsh schrieb außerdem die erste große Titelgeschichte des Boss Rollender Stein im Jahr 1978. Nach der Veröffentlichung Geboren zum LaufenMarsh hat die Biografie im Laufe der Jahre viele Male aktualisiert, zuletzt im Jahr 2003. (Marshs Leidenschaft für Springsteen wurde schließlich zu einer Familienangelegenheit – seine Frau Barbara Carr war jahrzehntelang eine der Co-Managerinnen von Springsteen.) Er war außerdem Mitbegründer von E Street Radio und moderierte mehrere Sendungen auf dem speziellen SiriusXM-Kanal von E Street Nation, der am Mittwoch, dem 19. August, ab 10 Uhr ET eine Hommage an Marsh darstellt.

„Mein großartiger Freund Dave war mit seiner Einstellung, die direkt aus Detroit stammt, ein echter Rock’n’Roll-Fan“, teilte Springsteen in einer Erklärung mit. „Er war gefühlvoll, intelligent, herzlich, eigensinnig, blutrünstig und oft fantastisch streitlustig. Jon Landau und Dave dabei zuzusehen, wie sie sich wegen eines geheimnisvollen Musikstücks gegenseitig in den Wahnsinn trieben, würde mir den Tag verschönern. Er schrieb das erste Buch über mich, Geboren zum Laufenund Dave stand immer hinter mir. Er glaubte fest an das, was ich erreichen wollte, und seine lebenslange Unterstützung bedeutete mir sehr viel.“

„Mehr als alles andere habe ich Dave als Mann mit Gewissen und Engagement bewundert“, schloss Springsteen in seiner Erklärung. „Er hat gelebt und ist seinen Werten treu geblieben, ob Hölle oder Hochwasser. Wo auch immer er ist, ich hoffe, dass er etwas von der Gnade, dem Glück und der Belohnung erhält, die er in mein Leben gebracht hat. Gott segne dich, Dave.“

Obwohl Marsh Jahre seiner Karriere der Chronik von Springsteens Leben und Werk widmete, machten diese Titel nur einen Bruchteil seines Schaffens aus. Er veröffentlichte die endgültige Biographie des Who, Bevor ich alt werde: Die Geschichte des Whoim Jahr 1983. Er verfasste auch eine Reihe von Anthologien zur Rockgeschichte, darunter Das Herz von Rock & Soul: Die 1001 größten Singles aller Zeiten, Der erste vertrauliche Rock’n’Roll-Bericht: Ein Einblick in die reale Welt des Rock’n’Roll, Und Louie Louie: Die Geschichte und Mythologie des berühmtesten Rock’n’Roll der Welt Lied. 1983 gründete er den langjährigen Newsletter Rock & Roll Confidential (später umbenannt in Rap & Rock vertraulich) und 1993 gewann er einen Grammy für die Albumnotizen, die er für Aretha Franklin schrieb Königin der Seele.

Marsh wurde 1960 in Pontiac, Michigan, geboren und seine journalistische Karriere begann, als er beim Start half Creme kurz nachdem er 1969 sein Studium an der Wayne State University abgebrochen hatte. In den ersten Jahren arbeitete er mit Legenden wie Lester Bangs zusammen und brachte seine Leidenschaft für Detroits Musik mit Creme’s Seiten. Er verließ das Magazin 1973, um als Musikredakteur bei Newsday zu arbeiten, und stieg später zum Associate Editor auf Rollender Steinwo er für seine prägnanten und oft schonungslosen Kritiken bekannt wurde. (Er nannte Queen einmal „die erste wirklich faschistische Rockband“.) Er brachte sein Fachwissen in eine 26-jährige Tätigkeit im Nominierungskomitee der Rock & Roll Hall of Fame ein.