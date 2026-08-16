Sheryl Crow bereitet ein neues Album vor, Hol dich abangeführt von einer Art Protestsong mit Jesse Welles. Hören Sie sich unten „Freedom Bus“ an. Die sieben Titel umfassende LP, die Crow und sein langjähriger Mitarbeiter Jeff Trott gemeinsam geschrieben haben, erscheint am 9. Oktober über Old Green Barn.

Crow sagte in einer Pressemitteilung über die Single: „Ich nehme die Freiheit nicht auf die leichte Schulter, denn unsere Freiheit wurde im Laufe der Geschichte im Leben anderer bezahlt, und ich wünschte, wir könnten uns alle daran erinnern, wenn wir miteinander interagieren. Unser Dialog und unsere Fähigkeit, anderer Meinung zu sein, müssen widerspiegeln, wofür mit Blut, Schweiß und Tränen derer bezahlt wurde, die dafür gekämpft haben, dass jeder Mann und jede Frau gleich geschaffen sind und die Rechte genießen können, die unsere Verfassung jedem von uns gewährt.“

Sie fügte hinzu, dass das Album „einen Kommentar zum Menschsein und dem Wunsch nach Verbindung bietet. Überall um uns herum herrscht viel Chaos und ich fühle mich definitiv allein. Mein Wunsch ist, dass jeder, der diese Lieder hört, die Hoffnung spürt, die ich empfinde, wenn ich sie singe! Ich hoffe, diese Lieder wirken wie eine beruhigende Feuchtigkeitscreme auf unseren rissigen Herzen.“

Schauen Sie sich unten die Tracklist und das faszinierende Albumcover an.

Hol mich ab:

01 Güterzug

02 Perfekt

03 Hol dich ab

04 Flache Erde

05 Ich habe deine Nummer

06 Der Himmel hilf uns

07 Freedom Bus (feat. Jesse Welles)