Seit jeher, aber besonders in den späten 2000ern, passierten einem als hellhäutiger Typ einfach gute Dinge. Nicht viel anderes erklärt wirklich, wie es Tyga ergangen ist. Im Jahr 2007 sorgte er als Teenager aus der Gegend von LA mit seinem Debüt-Mixtape für Aufsehen. Jung auf Bewährungin dem es „Fuck Em“ gab, einen angesagten Hyphy-Song, der sich hauptsächlich mit dem Ficken von Mädchen in den Hintern beschäftigt.

Irgendwie fand das die Ohren von Pete Wentz von Fall Out Boy, der ein neues Label namens Decaydance aufbaute. Ol‘ Pete war ein großer Lil-Wayne-Kopf, wie viele Leute, die zu dieser Zeit lebten. Natürlich konnte er Wayne nicht verpflichten, aber er dachte, Tyga sei das Zweitbeste. Tyga scherzte später: „Er wollte mich unter Vertrag nehmen, nur weil ich viele Tattoos hatte wie Lil Wayne.“

Nun ja, Tyga kämpfte sich weiter nach oben und entwickelte sich zu einer Art durstigem Hip-Hop-Forrest Gump. Er tat sich mit Travie McCoy, dem bei Warped Tour ansässigen Rap-Rocker – einem weiteren Mitunterzeichner von Pete Wentz mit tätowiertem Lightskin – für „Coconut Juice“ zusammen, eine sprudelnde Teenager-Hymne, die Dschungelsaft schluckt und von den Jungs produziert wurde, die später „Shake It“ von Metro Station machten. Manchmal habe ich auf meinen Spaziergängen zur Mittelschule „Coconut Juice“ gebrüllt.

Etwa zur gleichen Zeit traf Tyga über Wentz Lil Wayne bei den MTV VMAs und tauschte Nummern mit ihr aus. Eine Zeit lang verschwieg Weezy seine Textnachrichten, doch schon bald lud er Tyga zum Abhängen nach Atlanta ein, während dieser gerade dabei war, den Schwung für den künftigen Giganten der Popkultur aufzubauen Der Carter III. Tyga war dabei, als Wayne „A Milli“ drehte, und spuckte sogar einen Vers aus, der zum Wohle des Planeten Erde auf der Festplatte des Ingenieurs blieb.

Als Wayne sich dann als Rap-Gott etablierte, verschaffte er Tyga einen Platz in seiner Young Money-Clique. Das würde Tyga einen erheblichen Aufmerksamkeitsschub verschaffen, aber er steckte hinter einem mächtigeren hellhäutigen Rapper fest: Drake. Es war jedoch ein Segen, denn Tyga war nicht dazu bestimmt der Mann; Er begann herauszufinden, dass sein wahrer Weg darin bestand, ein menschlicher Inkubator für Rap-Trends zu sein.

Unterdessen war Tyga in L.A. Stammgast auf Jerk-Partys: High-School-Crews mit angesagten Myspace-Accounts kämpften mit lockeren Tanzbewegungen und abgespeckten Slappern gegeneinander. Echter Hip-Hop! Der Hype war in vollem Gange. Dort traf er YG und DJ Mustard, die die örtliche Partyszene leiteten. Natürlich hat der Jerk-Sound Eingang in Tygas gemeinsames Mixtape von 2010 gefunden Fan eines Fans mit Chris Brown: die schwerelosen Trommelschläge von „Drop Top Girl“, der Beatbox-Rhythmus von „G Shit“, Snapbacks, die schienen, als wären sie an den Kopf geheftet. Im nächsten Jahr tauchten Tyga und CB mit dem von Mustard produzierten Slow-Bop „Hell Yeah“ aus YGs geilem Mixtape auf Just Re’d UpZufälligerweise handelte es sich bei dem gleichen Band, von dem man behaupten könnte, um den Start von Mustards LA-Ratschenbewegung.