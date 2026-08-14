Phoebe Bridgers ist mit ihrem mit Spannung erwarteten dritten Album zurück. Verlorenes Wochenende. Es ist ihre erste neue Solo-LP seit 2020 Bestraferund enthält ihre erste richtige Solomusik seit dem Song „Sidelines“ aus dem Jahr 2022. Neben der Lead-Single „Lost Boys“ gibt es 15 weitere Tracks, die mit einer Vielzahl talentierter Mitarbeiter entstanden sind: Jack Antonoff, Alex G, Blake Mills, Conor Oberst, Christian Lee Hutson, Bo Burnham und viele mehr. (Bridgers‘ Bruder Jackson und Mops Maxine verleihen der LP sogar ihren Gesang.) Sehen Sie sich unten den vollständigen Abspann an.

Verlorenes Wochenende kommt nach einem langen Rollout mit Pop-up-Shows, einer Wohltätigkeitsveranstaltung ohne Telefone im Madison Square Garden und einer Reihe von Hörpartys in Planetarien auf der ganzen Welt. Nächstes Jahr wird sie das Album auf einer Nordamerika- und Europatournee unterstützen: Bei ersteren Terminen wird sie von Alex G unterstützt, bei letzteren vom ehemaligen Frontmann von Black Country und New Road, Isaac Wood.

01 Das Äußere

Produzenten: Phoebe Bridgers, Tony Berg, Ethan Gruska, Jack Antonoff, Alex G

Texter: Phoebe Bridgers, Christian Lee Hutson, Marshall Vore

Synthesizer: Jack Antonoff, Jon Brion, Ethan Gruska

Akustikgitarre: Phoebe Bridgers, Tony Berg

Gesang: Phoebe Bridgers, Bo Burnham

Klavier: Ethan Gruska

Sounddesign: Ethan Gruska

Vocoder: Ethan Gruska

Pedal-Steel-Gitarre: Greg Leisz

Synthesizer-Gitarre: Blake Mills

Saitenanordnung: Rob Moose

Saiten: Rob Moose