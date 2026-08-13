Global Citizen hat Frau Lauryn Hill und Wyclef Jean in den Great Lawn des Central Parks eingeladen, um als Headliner des Festivals 2026 aufzutreten. Die von Hugh Jackman moderierte Veranstaltung umfasst die Show des Duos zum 30-jährigen Jubiläum von Fugees‘ Die Partiturzusammen mit einem Support-Gesetz, zu dem Lenny Kravitz, John Legend, Lainey Wilson, Shaboozey und Tomorrow X Together gehören.

Jackman, der diesjährige Global Citizen-Botschafter ist, sagte in einer Pressemitteilung: „Es ist Zeit, sich noch einmal auf dem Great Lawn mitten in New York City zu versammeln, um der Welt zu sagen, dass ein Ende der extremen Armut möglich ist. Jeder von uns kann etwas tun, um die Welt zu verändern, und wie könnte man sich besser beteiligen, als mit Global Citizen aktiv zu werden, diese Punkte zu sammeln und den Sommer mit einem Tag voller Musik und Interessenvertretung ausklingen zu lassen. Wir sehen uns dort!“

Die Bekanntgabe der Aufstellung erfolgt im Anschluss an die jüngste WM-Halbzeitshow von Global Citizen. Erfahren Sie weiter unten, wie das gelaufen ist.