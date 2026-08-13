Warum Phoebe Bridgers? Was hat den 31-jährigen gebürtigen Kalifornier unter all den jungen Singer-Songwritern, die im letzten Jahrzehnt ihre Seele hinter Akustikgitarren trugen, zu einer Ikone gemacht? War es ihre Stimme – ein sanftes, ziehendes Flüstern, dessen volle dramatische Kraft sie nur für maximale Wirkung reservierte? Waren es ihre Texte, die einen in Trance wiegen und dann mit gruseliger Direktheit und respektlosem Humor aus der Fassung bringen konnten? War es ihre Art, diese Geschenke mit skurrilen Arrangements zu versehen, die es wirklich Spaß machten, Mitleid zu empfinden? War es die Art und Weise, wie die Details ihres Privatlebens, kombiniert mit den gelegentlichen Einblicken, die ihr oft autobiografisches Songwriting bot, ihr unwissentlich das Flair eines Boulevardstars verliehen?

Was auch immer es ist, von den ersten Momenten an Verlorenes Wochenendedie Künstlerin selbst scheint bereit zu sein, dem Ganzen zu entfliehen. „The Outside“ ist eine fantasievolle Spirale einer Einleitung, die Bridgers Stimme durch einen nicht wiederzuerkennenden Science-Fiction-Vocoder filtert, eine Textur, die zum Planetariumssetting passt, in dem sie ihr erstes Soloalbum seit sechs Jahren vorstellt. Die Texte sind knapp und kryptisch, aus wechselnden Perspektiven gesungen und durch absichtliche, störende Stille unterbrochen. Es ist die Art von Bewegung, die eine Künstlerin macht, wenn sie sich zurückziehen möchte, um die Leute dazu zu bringen, mit dem Mitsingen aufzuhören.

Wie sich herausstellt, ist „The Outside“ so etwas wie eine Finte. Ebenso wie „Lost Boys“, die hymnische Lead-Single, die in der Tracklist direkt darauf folgt. Obwohl es auf 16 Tracks und über 50 Minuten an vertrautem Terrain und seinem weitläufigen Rahmen vorbeiführt, Verlorenes Wochenende ist das ruhigste und zusammenhängendste Album in der Diskographie von Bridgers. Seine Lieder, die eine beeindruckende Besetzung von Mitwirkenden einladen und sich tendenziell an traditioneller Volksmusik orientieren, streben nach subtileren Höhen als die gewaltigen 2020er-Jahre Bestrafer und das Jahr 2017 bleibt bestehen Fremder in den Alpen. Und nach den gemeinschaftlichen Durchbrüchen mit ihrer Supergroup Boygenius im Jahr 2023 Der Rekorddie Erfahrungen, die sie in diesen Liedern aufzeichnet, sind seltsam und einsam und gehören nur ihr – nämlich der Tod ihres Vaters im Jahr 2023, mit dem sie eine angespannte Beziehung hatte, und die ängstliche, euphorische Umarmung einer neuen Liebe.

Letzteres inspiriert zu den aufsehenerregendsten Tracks. Das Shoegazey-Lied „Bobby“, bei dem nicht nur die Gitarrenarbeit von Jesu/Godflesh-Mastermind Justin K. Broadrick, sondern auch von Mike Kinsella von American Football zum Einsatz kommt, ist das fröhlichste Lied in ihrem Katalog und nutzt seinen mitreißenden Schwung, um aufzuzeichnen, wie sich eine glückliche Beziehung sowohl intuitiv als auch transformativ anfühlen kann. Für eine Künstlerin, die sich kürzlich im Mittelpunkt einer gerechten Feier der weiblichen Solidarität befand, ist die Darstellung der Co-Abhängigkeit sowohl lustig als auch erschütternd: „Und wenn du keine meiner Freundinnen mochtest, würde ich sie töten töten sie“, singt sie und zieht das Wort in die Länge, um das Pathos ihrer ernsthaften Darbietung abzumildern.

Bridgers war Co-Produzentin des Albums zusammen mit ihren üblichen Kollegen Tony Berg und Ethan Gruska. Zu ihr gesellten sich auch Jack Antonoff und Alex G, letzterer hinterlässt überall in der Musik seine Spuren. Das Sounddesign ist ein Wunder: subtil und dynamisch, passend für die ausverkauften Hallen, in denen sie das Material auf Tournee geben wird, aber voller neuartiger Details, die einem ruhigen Raum und einem guten Paar Kopfhörer zugute kommen. Während jeder der Höhepunkte der Stille in „Kill Me“ können Sie Ihren eigenen Herzschlag hören, und Sie fangen einen Second-Hand-Kater von der Neujahrsparty ein, der nur für ein paar Sekunden in den elegant komponierten „The Governor’s Waltz“ eindringt. Bridgers nutzt das erweiterte Toolkit auch, um die Strukturen ihrer Songs anzuhängen und verleiht „Still Standing“ ein Carrie & Lowell-artiges, eindringliches Outro und einen Schritt zurück, während der ergreifende Titelsong – der eine Melodie mit Damien Jurados „The Last Great Washington State“ teilt – in seinen eigenen, von Stroboskopen beleuchteten Remix ausbricht.