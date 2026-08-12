Underscores hat ein Musikvideo zu „The Peace“ geteilt, einem Albumausschnitt aus ihrer neuen LP. U. Der von Ayodeji inszenierte Clip spielt auf einer dramatisch beleuchteten Bühne, wo April Harper Gray von einer tosenden Menschenmenge umdrängt wird. Passend zum zigarettenzentrierten Trennungssong beginnt sich das Set im Verlauf des Videos allmählich mit Rauch zu füllen. Sehen Sie es sich unten an.

Gray wird Charli XCX im September und den größten Teil des Oktobers auf ihrer nordamerikanischen Musik-, Mode- und Filmtournee unterstützen. Tage nach ihrem letzten gemeinsamen Date wird sie für ihre eigenen Headliner-Shows nach Europa reisen.

Besuchen Sie das Profil von Kieran Press-Reynolds noch einmal. Die nicht ganz so geheime Geschichte der Unterstriche.