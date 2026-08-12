Underscores hat ein Musikvideo zu „The Peace“ geteilt, einem Albumausschnitt aus ihrer neuen LP. U. Der von Ayodeji inszenierte Clip spielt auf einer dramatisch beleuchteten Bühne, wo April Harper Gray von einer tosenden Menschenmenge umdrängt wird. Passend zum zigarettenzentrierten Trennungssong beginnt sich das Set im Verlauf des Videos allmählich mit Rauch zu füllen. Sehen Sie es sich unten an.

Gray wird Charli XCX im September und den größten Teil des Oktobers auf ihrer nordamerikanischen Musik-, Mode- und Filmtournee unterstützen. Tage nach ihrem letzten gemeinsamen Date wird sie für ihre eigenen Headliner-Shows nach Europa reisen.

Besuchen Sie das Profil von Kieran Press-Reynolds noch einmal. Die nicht ganz so geheime Geschichte der Unterstriche.

Ella
Ella

Ella, ausgestattet mit einer unerschöpflichen Leidenschaft für Musik und einem unerschütterlichen Glauben an die Macht der Kostenlosigkeit, hat diese Ecke des Internets als einen Zufluchtsort für Musikliebhaber gestaltet. Sie ist fest davon überzeugt, dass der Zugang zu Kultur und Informationen durch keine finanziellen Barrieren eingeschränkt werden sollte.