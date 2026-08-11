Ishmael Butler wird am 31. Oktober mit einem neuen Shabazz Palaces-Album für Sub Pop zurückkehren. Es ist ein Stilsportder Nachfolger seiner aufeinanderfolgenden Minialben Exotische Greifvögel Und In Seltenheit gekleidetwird von Butler und Erik Blood produziert und enthält Beiträge von Marquette Miller, Thaddillac, Evan Flory-Barnes, Gerald „Tugboat“ Turner, Kassa Overall und Carlos Overall. Der neue Song „Ahh World (I Won the Alpha Bet)“ führt die LP an; Schauen Sie es sich unten an.

Es ist ein Stilsport:

01 Ahh World (Ich habe die Alpha-Wette gewonnen)

02 Feldnotizen

03 Zeig mir Missouri in Nerz

04 Jheri-Curl-Sprung

05 Deadstock-Typ

06 Zunge im Chic

07 Heliozentrisches Unsterblichkeitsmanifest HIM

08 Olivia laut Touch

09 Geld kann deinen Verstand nicht retten

10 Von einer Zukunft in die andere