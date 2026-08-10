Oh, Lil Uzi Vert – schwer ist der Kopf, der den 24-Millionen-Dollar-Diamanten trägt. Als der Rapper aus Philly seinen krönenden Erfolg feierte Ewiger Atake Im März 2020, nach Jahren voller Leaks und Label-Fegefeuer, schien es, als würde endlich alles zusammenpassen. Was tatsächlich folgte, war ein globaler Gesundheitsnotstand. Als sich die Welt wieder öffnete, befand sich Uzi in der am wenigsten inspirierten Phase ihrer Karriere. Das Jahr 2023 ist verwirrend Rosa Klebeband und die Hülle seines Vorgängers im nächsten Jahr Eternal Atake 2 erfüllten ihren geplagten Atlantikvertrag und klangen wie Verpflichtungen. Vorbei waren die Fallenpyrotechnik und die sechsminütigen Tiraden über Vetements, die das Jahr 2015 versengten Liebe ist Wut und 2016 Lil Uzi Vert vs. die Welt in den Rage-Rap-Kanon. Stattdessen gab es hier ein entleertes System of a Down-Cover, eine Big Time Rush-Kollaboration, einen Nicki Minaj-Film, in dem sie sich ahnungsvoll bei dem Arzt bedankte, der ihren Arsch „wieder großartig gemacht hat, MAGA“. Als Uzi am vergangenen Wochenende aufgrund von Unwetterwarnungen ein geplantes Lollapalooza-Set zum 31. Geburtstag absagte, schien es nur der letzte bewölkte Tag in einem Marathon der Tristesse zu sein.

Dann fielen sie überraschend Maverick (Fast für immer)ein Rammbock von einer EP, der den Damm in Uzis Katalog zum Einsturz bringt und die Fäulnis der letzten sechs Jahre beinahe wegwäscht. Ihre erste neue Veröffentlichung auf dem frisch gegründeten Label Cor(e), Einzelgänger schneidet durch die Unterdrückten: „Ist das irgendetwas?“ Ton von EA2 um das Rückgrat von Uzis Siegeszug 2015–2016 zu erreichen. Es ist das beste Projekt, das sie seitdem veröffentlicht haben Ewiger Atake: eine Kurskorrektur und eine Wiederbelebung ihrer Proto-Rage-Ära, die sich nie wie eine Runderneuerung anfühlt. Es stellt sich heraus, dass man einen alten Hund nicht dazu zwingen muss, „Chop Suey“ Karaoke zu singen, wenn seine Originaltricks so beeindruckend sind.

Im Ernst, wann hat Uzi das letzte Mal so gespuckt? „Maverick Intro“ versetzt uns mitten ins Geschehen und erinnert Sie sofort daran, woher sie ihren Namen haben – weil sie wie ein „kleines Maschinengewehr“ rappen – über einem riesigen Synthesizer- und Snare-Stack mit freundlicher Genehmigung von Trilla und ZeeGoinXrazy. Letzterer, ein Beatmaker aus Connecticut, verdient jede Unze seiner Beförderung in Abwesenheit seines häufigen Kollaborateurs Brandon Finessin, der zum ersten Mal seitdem nicht mehr auftritt Liebe ist Wut 2. Ein Paradebeispiel ist „Gas. Brake.“, ein Druckgefäß, das Uzi am Rande der Atemkontrolle in ihre Tasche stecken kann. Es mag den Anschein haben, als ob jede kunstvolle Beschreibung eines BBL-Bösewichts inzwischen vergeben ist, aber Uzis dehnbare Darbietung von „Sie ist fertig mit ihrem neuen Körper, sie ist meine Gipsbae“ verdient einen Platz im überfüllten Kanon.

Auf acht Tracks gelingt es Uzi, ihre größten Erfolge im Geiste und nicht durch Interpolation heraufzubeschwören. „Yoko“ könnte mit a verwechselt werden Liebe ist Wut demo, wenn es sich nicht direkt auf den aktuellen Partner JT bezog. („Ich hoffe, JT denkt nicht, dass sie Yoko ist“, ärgert sich Uzi, bevor sie nach fünf Sekunden weitermacht: „Ich bin so frisch, du hast dich wie ein Landstreicher angezogen.“) „Poured“ ist zwar eindeutig nostalgisch für die codierte Abwechslung von „Top“, frischt die Formel jedoch mit einem Beat auf, der nicht einmal wechselt, sondern sich über drei Minuten hinweg verwandelt, bis er sich in einem Hügel piependen Abfalls auflöst. „Oh mein Gott, ich gebe Vollgas“, skandiert Uzi mit ihrem charakteristischen Dröhnen, genauso überrascht wie Sie.