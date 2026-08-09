Da ständig so viel gute Musik veröffentlicht wird, kann es schwierig sein, zu entscheiden, was man zuerst hören sollte. Jede Woche bietet Pitchfork eine Übersicht wichtiger Neuerscheinungen, die auf Streaming-Diensten verfügbar sind. Der Stapel dieser Woche umfasst neue Alben von Ravyn Lenae, Karol G, Flo und mehr. Abonnieren Sie Pitchfork’s New Music Friday-Newsletter um unsere Empfehlungen jede Woche in Ihrem Posteingang zu erhalten. (Alle hier vorgestellten Veröffentlichungen werden von unseren Redakteuren unabhängig ausgewählt. Wenn Sie jedoch etwas über unsere Affiliate-Links kaufen, erhält Pitchfork eine Affiliate-Provision.)

Ravyn Lenae: Blaue Insel (Atlantisch)

Mehr als jedes andere Projekt in ihrem Katalog, Blaue Insel erweitert die Vorstellung davon, wie ein Album von Ravyn Lenae klingen kann. Sie verzichtet auf staubige Disco-Grooves und widmet sich stattdessen einem lockeren, luftigen Sound der frühen 2000er Jahre, eingebettet in Retro-Synthesizer-Pop à la Dev Hynes. Gitarrenklänge ragen durch den Mix wie frische Grashalme und Trommeln treiben die Songs sanft voran, während Lenae süßer als je zuvor klingt. Ihr luftiger Gesang erinnert manchmal an die junge Janet Jackson, andere ist eine Hommage an Mariah Careys akrobatische Läufe. Mit anderen Worten, es ist ein echtes Sommeralbum, mit genug Leichtigkeit und Wärme, um es auf langen Autofahrten zum Strand zu spielen, und genug Sentimentalität, um an Tagen auszuschlafen.

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Karol G: No Me Arrepiento de Sentir Tanto (Bichota)