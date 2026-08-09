Niemand mag einen Nörgler, so lautet zumindest die gängige Meinung. Aber im Jahr 1990, mehr als ein Jahrzehnt nach Beginn seiner Karriere und gerade von der größten Tour seiner Band aller Zeiten, schien Robert Smith nur noch zu stöhnen. Die Popularität des Cure war unkontrollierbar geworden; Diese Tournee von 1989 hatte sie zu Springsteen-Berühmtheit geführt, und sie spielten dunkle, höhlenartige Songs in dunklen, höhlenartigen Veranstaltungsorten wie dem Giants Stadium. Sie füllten das Dodger Stadium mit den Eröffnungsspielen Pixies und Love and Rockets aus – „eine Rechnung, deren kumulative Angst das Baseballstadion zu einem noch düstereren Ort machen könnte, als es während eines Dodger-Spiels ist“, so der Los Angeles Times witzelte. Und obwohl es wahr ist, dass das Album, mit dem sie auf Tour waren, konservativ betrachtet eine der deprimierendsten Hit-Platten aller Zeiten war, wusste Smith, dass seine Band dynamischer war, als sie den Anschein machte; Immerhin hatten sie kürzlich mit dem flotten „Just Like Heaven“ und dem Post-Disco-Posse-Stück „Hot Hot Hot!!!“ einen Hit gelandet. deutete an, dass sie noch viele weitere Entwicklungen auf Lager hätten.

Aber das Flackern des Kerzenlichts ihres Rufs konnte nur einen kleinen Aspekt dessen beleuchten, wer die Cure waren und was sie erreicht hatten, etwas, das Smith jedem Journalisten, dem er begegnete, klarzumachen versuchte. „Die Smiths haben immer geplaudert“, beklagte er sich Der Unabhängige. „Wir schwelgen nur selten.“ Ende der 80er Jahre war er erschöpft, ausgebrannt, nur noch eine Hülle seiner selbst. Er sagte oft, dass er nie wieder auf Tour gehen würde, dass er eine Soloplatte herausbringen würde und dass er alles tun würde, um den Ruhm hinter sich zu lassen. Er könnte mit dem Gedanken geliebäugelt haben, die Band aufzulösen und wieder den Banshees beizutreten, wie er es zu Beginn des Jahrzehnts getan hatte. Als 1990 jemand an den Cure-Newsletter schrieb und fragte, wie er seine Gruppe umbenennen würde, wenn er die Chance dazu hätte, antwortete er: „The Curse.“

Es gab also genug Grund zur Aufregung für Smith. Und bei allem Respekt vor Morrissey war Robert Smith vielleicht der größte Nörgler seiner Zeit. Entgegen der landläufigen Meinung liebten ihn die Leute dafür. Traurigkeit, Düsternis, Verzweiflung – je beliebter The Cure wurden, desto mehr wurden ihre dunkelsten Faszinationen zum Synonym für ihre Musik, egal wie viel Smith über seine Liebe zu seiner Frau redete oder wie viele überschwängliche Liebeslieder er für sie schrieb.

Man kann es kaum jemandem verübeln, dass er sich auf Smiths Verdrießlichkeit konzentriert. Selbst in seiner zärtlichsten Form klang Robert Smith oft wie ein Geist, der gerade erst erkannt hat, dass er ein Geist ist. Wie Miss Havisham Große Erwartungenschien er allein durch einen Palast erschöpfter Dekadenz zu wandern und alte Fotos aufzuheben, nur um sie in seinen Händen zu Staub zu verwandeln. Sogar die Liebeslieder von The Cure – wie zum Beispiel „Lovesong“ – wirken, als wären sie am letzten guten Tag auf Erden angesiedelt. Rollender SteinMichael Azerrad nannte ihn „den wichtigsten Propheten der Finsternis des Rock“. Melodiemacher nannte die Heilung „die Sandmänner, die wir verdienen, die erbärmliche Generation, die wir sind“; sie meinten es als Kompliment. Einige in der britischen Musikpresse nannten den Sänger frech „Cap’n Bob“ und versuchten, die Tristesse seines Images zu mildern, indem sie Löcher hineinbohrten.