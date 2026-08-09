Nur wenige Wochen nachdem ihre jeweiligen neuen Alben am selben Tag veröffentlicht wurden, trat Charli xcx beim Headliner-Set der Strokes am Samstag im Outside Lands in San Francisco auf. Sie trat der Band bei, um 2001 ihren Titel „Take It Or Leave It“ aufzuführen. Beobachten Sie, wie es unten weitergeht.

„Wir haben einen besonderen kleinen Gast, einen großen Gast. Nun ja, einen Superstar“, sagte Julian Casablancas auf der Bühne, bevor er Charli herausbrachte. Scherzhaft zeigend Die Realität wartet Und Musik, Mode, FilmEr fügte hinzu: „Wir hatten einen großartigen Kampf. Ihr habt uns besiegt.“ Charli war am Freitagabend Headliner bei Outside Lands und gab ihr Debüt auf dem Festival.

Outside Lands geht heute Abend im Golden Gate Park in San Francisco weiter, mit Auftritten von Baby Keem, Death Cab for Cutie, Empire of the Sun, Mariah the Scientist und anderen. Hier erfahren Sie, wie Sie das Festival live streamen können.

Lesen Sie Shaad D’Souzas Profil „The Life of the Party: A Week on Tour With Charli xcx“.