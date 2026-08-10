Es ist einfacher, angesichts eines Konflikts zu schweigen. Doch während Margaret Glaspy eine klare Pause vom Lärm der sozialen Medien einlegte, begann sie kritisch über die Komplizenschaft und Selbstgefälligkeit nachzudenken, die das Schweigen mit sich bringt. Auf ihrem neuesten Album mit rohem, ungezähmtem Folk Ich bin beideswehrt sich der New Yorker Singer-Songwriter mit sorgfältig ausgearbeiteten Geschichten gegen Passivität, sei sie politisch oder persönlich. Ihre ausdrucksstarke Stimme, die sowohl schroff als auch kontrolliert klingt – eine seltene Fähigkeit, die anschaulich zum Ausdruck kommt – durchbricht die Apathie und Angst der Charaktere in ihren Liedern, drängt zur Konfrontation und erinnert uns daran, wie Untätigkeit aussieht: eine zerbrochene Beziehung, auf der Straße zurückgelassene Nachbarn, eine stillschweigende Übereinkunft mit Fehlverhalten.

Ein impliziter Aufruf zum Handeln zieht sich durch das Album. Auf dem selbstentschädigenden „Reminder“ bringt Glaspy ihre Unruhe und Selbstbeobachtung deutlich zum Ausdruck: „Nichts tun ist etwas, was ich zu gut kann“, singt sie in einem unangenehm monotonen Ton, aus dem Silben wie Wassertropfen tropfen. Wenn im letzten Refrain die Uhren schlagen, verdeutlichen sie erneut die Dringlichkeit der Zeit, und ihr Geklimper wird eindringlicher. „Ich muss nichts tun“, singt sie und lehnt sich in den Galopprhythmus: „Aber ich kann etwas tun/ich kann nein sagen.“

Ihr deutlichstes politisches Lied, das unverhohlen ernste „Martin Luther King, Jr.“, ist eine klassische Folk-Erzählung, die Ort, Person und Situation Zeile für Zeile sorgfältig abwickelt und die Kämpfe einer obdachlosen Nachbarin und die Systeme schildert, die sie im Stich gelassen haben. Indem sie sich auf Kings oft zitierte Maxime beruft: „Hass kann Hass nicht vertreiben; das kann nur Liebe“, landet sie bei einem Satz, der so einfach ist, dass er an ein Klischee grenzt: „Es stellt sich heraus, dass Freiheit nicht frei ist.“ Ihre Lieder über Beziehungen sind spezifischer und greifbarer. In „Petty“ beklagt sie ihre eigene passive Aggression; Handflächengedämpfte Klänge betonen die treibende Wut unter ihrem knurrenden, krächzenden Knurren. Dann überwältigt die Wut die Passivität, ihre Stimme ist jetzt beschwingt und voll: „I’m falten your Laundry/And I’m making a Mahlzeit of it“, singt sie und verweilt bei der Mundart von „meal“. Sie hat den Instinkt einer Dichterin, eine Silbe zu kürzen oder zu glätten, je nach den Bedürfnissen des Liedes.

Glaspy genießt das Selbstvertrauen eines Mädchens und erzählt voller Hingabe das theatralische Lied „I Thought She Was a Song“ (das direkt aus „Hermes in Anaïs Mitchell’s“ stammen könnte). Hadestown). Wenn Glaspy sanft die Titelzeile singt, ohne die Härte ihrer Stimme, ist das ein himmlisches Zwischenspiel: Alle Instrumente bis auf die Fingerpicking-Gitarre – jetzt höher und sanfter – fallen aus. Die „Hölle“ wird trotz all ihrer Komplexität und Selbstbeherrschung als Göttin dargestellt.

Auch das Schlussstück „I Am Both“ ist eine Feier der Selbstbeherrschung. Glaspys feste, vollständige Rezitation der Affirmation – manchmal gesungen, manchmal gesprochen – erinnert an Leonard Cohens charakteristische Darlegung. Als sie einem ehemaligen Liebhaber gegenübertritt und ihn von ihrer Haustür entlässt, ist sie mit leiser Stimme, langgezogen und wendet sich uns nicht ironisch, sondern voller Selbstverwirklichung zu.

Obwohl die zwiespältigen Charaktere des Albums von der Gefahr der Stille heimgesucht werden und ihre bittersüßen Akustikgitarren- und Skelettarrangements an ruhigere Formen der Volksmusik erinnern könnten, zeigt Glaspy keine Angst davor, sich zu Wort zu melden. Ihre Stimme ist ein durchdringender Fanfarenruf Ich bin beides’s Lieder, während sie schnappt und fleht: Passt auf! Sei laut!