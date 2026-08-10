Die Mitarbeiter von Pitchfork hören viel neue Musik. Vieles davon. An jedem beliebigen Tag gehen unsere Autoren, Redakteure und Mitwirkenden eine beeindruckende Anzahl neuer Veröffentlichungen durch, geben sich gegenseitig Empfehlungen und entdecken dabei neue Favoriten. Jeden Montag teilen wir mit unserer Pitchfork Selects-Playlist, was unsere Autoren besessen spielen, und stellen einige der beliebtesten neuen Musikstücke der Pitchfork-Mitarbeiter vor. Die Playlist ist ein Sammelsurium an Titeln: Ihr einziger Leitsatz ist, dass es sich um die Songs handelt, die Sie gerne an einen Freund senden würden.

Die Pitchfork Selects-Playlist dieser Woche enthält Ravyn Lenae, @, Ela Minus und Nick León und mehr. Hören Sie unten zu und folgen Sie unseren Playlists auf Apple Music und Spotify. (Pitchfork erhält eine Provision für Käufe, die über Affiliate-Links auf unserer Website getätigt werden.)

Pitchfork Selects: 9. August 2026

Ravyn Lenae: „Potenzial“ – Hattie Lindert

@: „Punish My Mind“ – Nina Corcoran

Meshell Ndegeocello und Cat Power: „Don’t You Want Me“ – Jazz Monroe

Susanne Sundfør: „I It Am“ – Walden Green

Cruel Santino: „Oz (ft. Jeriq)“ – Alex Suskind

Helena Gao: „Lao Wai 老外 (ft. Shushu)“ – Anna Gaca

Prärieprinzessin: „Haltet an mir fest“ – Lily Goldberg

Pixel Grip: „Reason To Say (Matrixxman Remix)“ – HL

Ela Minus und Nick León: „Qué le pasó a mis amigos?“ – WG