Das Fehlen einer Nino Paid-Leiste kann sich anfühlen, als würde man über das Spiel reden, nachdem man sich nur den Box-Score angesehen hat. Er rappt mit einer ruhigen Eindringlichkeit, genau wie er Wirklich bedeutet diese Scheiße. Fast jedes Wort in seinen kurzen und kompakten Versen hat seinen Sinn. Das ist seit seinen YouTube-Auftritten im Jahr 2023 so, die wie versehentlich hochgeladene therapeutische Sprachnotizen wirkten, und das ist auch so geblieben, da sein Schreiben die modernen Klischees des „Pain Rap“ überwunden hat. Ich betrachte Nino Paid nicht einmal gern als „Schmerzrap“, denn dieser Begriff – mit dem ich oft locker um mich werfe, wenn ich über eintönige Brüller wie Rod Wave und Toosii spreche – verkauft ihn unter Wert. Dies ist nicht nur ein Lied nach dem anderen, wie ihm das Leben in den Arsch geschlagen wird, sondern eine Stück-für-Stück-Erzählung darüber, wie er als Mann, der alles durchgemacht hat, versucht herauszufinden, wie er überleben und eine Art Glückseligkeit finden kann.

Ninos Skizzen werden zu umfassenden Romanen, wenn Sie mit den Charakteren in seiner Welt vertrauter werden und die Bedeutung seiner Worte spüren. Das mag der Grund dafür sein, dass sich jedes seiner Alben wie eine Weiterentwicklung des Vorgängers anfühlt. Alle drei – 2024 Ich kann nicht zurückgehen2025 Liebe mich, wie ich bin, und jetzt, SIrgendwo über dem Regenbogen– sind mehr oder weniger die gleichen introvertierten Liedersammlungen über den Versuch, ein Leben voller Herzschmerz, Verlust und Depression zu überwinden. Aber je mehr man sich seine schweren Kampfgeschichten anhört, desto herzlicher und menschlicher werden sie. An Irgendwo über dem Regenbogenes tut weh, wenn er weh tut; es macht Spaß, wenn er Spaß hat. Es ist, als würde man sich bei einem Freund melden, den man eine Minute lang nicht gesehen hat.

Geben Sie jedem anderen Rapper den gleichen genauen Text, und er würde nicht annähernd so viel bedeuten. Zum Beispiel könnten die gedämpften Eröffnungszeilen des reduzierten, Pedal-Steel-reichen „Rewind It“ „Pain-Rap“-Copypasta sein („Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich mit all den traurigen Liedern fertig bin/Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich den besagten Scheiß aufgegeben habe“), doch als ich es zum ersten Mal hörte, stieß ich ein niedergeschlagenes „Ah, verdammt“ aus, weil es sich wie ein emotionaler Rückfall anfühlte. Mir wird klar, wie schwer es für ihn gewesen sein muss, angesichts der verschwommenen Gesangsprobe und der verschwommenen kostenlosen Autoglocken von „Mirror“ zuzugeben: „Im Spiegel sehe ich aus wie mein Vater“, wenn man all die Schichten ihrer Beziehung bedenkt: die Erwähnung, wie hart der Tod seiner Pops ihn in „Play This At My Funeral“ aus dem Jahr 2024 getroffen hat, und die hitzigen Auseinandersetzungen, die er seitdem in „Tomorrow Will Be Better“ vom letzten Jahr bereut.

Dies ist eine heikle Art des Geschichtenerzählens, die ihn im Vergleich zu anderen Mainstream-Rap-Stars zu einem ungewöhnlichen Album-Typen gemacht hat. Es gibt nicht viele Irgendwo über dem Regenbogen Songs, die einen einzeln umhauen werden – möglicherweise die Intensität von „Nun But Drums“ oder die fatalistische Sentimentalität des Intros –, aber es ist die Gesamtheit, diesen emotionalen Strudel auf einmal aufzunehmen.