Amy Helm, Singer-Songwriterin und Tochter des verstorbenen Bandmitglieds Levon Helm, wurde laut einer neuen Klage, die am Montag, dem 10. August, beim Bundesgericht eingereicht wurde, unter anderem Eigenhandel, Markenverletzung und Schadensersatz in Höhe von 2 Millionen US-Dollar für die Levon Helm Studios (LHS) vorgeworfen.

In einer 61-seitigen Beschwerde, die Pitchfork vorliegt, behauptet LHS, Amy Helm habe dem Studio 400.000 US-Dollar zur Deckung persönlicher Ausgaben in Rechnung gestellt und weitere 200.000 US-Dollar vom Levon Helm Estate eingenommen, unter anderem von einer LLC, die Lizenzgebühren für Levons letzte Alben verteilte, wodurch das Estate daran gehindert wurde, Geld an diejenigen zu senden, die an den Projekten gearbeitet haben. In der Klage wird außerdem behauptet, Amy habe gegen den Namen Midnight Ramble verstoßen – eine Konzertreihe, die ihr Vater am LHS moderierte und nach seinem Tod unter Amys Leitung weiterführte –, indem sie ihr eigenes Markenzeichen, Helm Family Midnight Ramble, geschaffen und die Einnahmen dann in ihr eigenes Unternehmen umgeleitet habe.

Pitchfork hat sich an Vertreter der Levon Helm Studios gewandt. Ein Vertreter von Amy Helm lehnte eine Stellungnahme ab.

Die Nachricht folgt auf einen anhaltenden Streit, der Anfang des Jahres zwischen Amy begann; ihre Stiefmutter und Levons Witwe Sandra Helm; und zwei weitere LHS-Aktionäre, Brian Parillo und Barbara O’Brien. Im Mai wurde Amy von den anderen drei Parteien wegen angeblicher Misswirtschaft als Präsidentin von LHS (auch bekannt als „The Barn“) abgesetzt. Amy wiederum beschuldigte Parillo in einem Gerichtsverfahren im Juni der finanziellen Ausbeutung und der Misshandlung älterer Menschen an Sandra. Parillo hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Nach Amys Entfernung wurde die Polizei wegen eines angeblichen körperlichen Streits zwischen Parillo und Amy in die Scheune in Woodstock gerufen. Es wurde nie Anklage erhoben.

In einem Interview mit dem Overlook letzten Monat antwortete Sandra auf Amys anfängliche Behauptungen mit den Worten: „Mir gefiel es nicht, dass sie Brian wie eine Art Puppenspieler oder Svengali darstellen wollten, der hereinkam und mich überwältigte. Es ist übertrieben. Ich wollte nur die Levon Helm Studios umstrukturieren und sie zu den glorreichen Tagen zurückbringen. Und so einfach ist das.“