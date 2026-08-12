Der kanadische Produzent Ryan Hemsworth ist mit seinem ersten Album seit 2018 zurück Anderswo und zuerst für Topshelf Records. Taubschädel, Erscheint am 21. Oktober und bewegt sich zwischen Trip-Hop, Electroclash, Hyperpop und Rave, während die erste Single „One Step“ Southern-Rap, UK-Hardcore und Punk verbindet.

„Bei ‚One Step‘ fing ich an, über alte Three 6 Mafia-Kassetten und einige alte knusprige britische Rave-Sachen aus den 90ern nachzudenken“, erklärte Hemsworth in einer Erklärung. „Ich hatte mir vorgestellt, dass das wahrscheinlich nur mit einem Rapper funktionieren würde. Aber zu dieser Zeit fing ich an, mehr zufällige Freunde zu finden – jemand, mit dem ich Kontakt hatte und dem ich einige Produktionsideen gegeben hatte, war Sarah (Tudzin) von Illuminati Hotties … Ich weiß nicht genau, warum, denn im Allgemeinen hätte ich ihr etwas geschickt, das eher ihrem eigenen Projekt ähnelte. Aber sie sprang darauf ein und mir wurde klar, dass dies mein Ansatz für eine Zusammenarbeit sein könnte.“ Taubschädel– Geben Sie den Leuten nur Platzhalter.“

Neben Tudzin sind auf dem neuen Album Tegan und Sara, Nana Lourdes, Allie und MSpaint zu hören. Obwohl Hemsworth seine eigene Headliner-Tour noch nicht angekündigt hat Taubschädelkönnen Sie ihn im November beim Support von George Clanton sehen.

Sehen Sie sich Pitchforks Rezension noch einmal an Anderswo.

Taubschädel:

01 Wirbel

02 Ein Schritt

03 Ich habe dich mehr vermisst (feat. Nana Lourdes)

04 Spielzeug

05 No One Else (feat. MSpaint)

06 Never Leanred (feat. Tegan und Sara)

07 Atypisch (feat. Allie)

08 Winterfrühling

09 Ein Ausdruck von Emotionen

10 Rasse

11 Pause

12 Schalten und Wenden