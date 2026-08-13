Vier Geschwister, die den Nachlass von Michael Jackson wegen sexueller Übergriffe verklagt haben, müssen mit einem Rückschlag rechnen, nachdem ein Bundesrichter in Los Angeles entschieden hat, dass ihr Streit in einem privaten Schiedsverfahren beigelegt werden muss. Richter Hernán D. Vera stellte fest, dass eine von Edward, Dominic, Marie-Nicole und Aldo Cascio unterzeichnete Vergleichsvereinbarung aus dem Jahr 2019 sie daran hindern wird, ihre Ansprüche vor einem öffentlichen Gericht geltend zu machen. „Obwohl die Vorwürfe entsetzlich sind“, schrieb Richterin Vera in ihrer von Pitchfork eingesehenen Entscheidung, „hat das Gericht keinen Ermessensspielraum, etwas anderes zu tun, als den Wortlaut der Schiedsklausel durchzusetzen.“

In einer Erklärung gegenüber Pitchfork schrieb der Anwalt der Cascios, Howard King: „Es ist enttäuschend, aber nicht überraschend, dass die Entscheidung darüber, ob die Cascios dazu verleitet wurden, eine unzumutbare Vereinbarung mit einer Schiedsklausel zu unterzeichnen, von einem Schiedsrichter und nicht von einer Jury aus Gleichaltrigen getroffen wird. Die Familie hatte gehofft, dass das Gericht eine öffentliche Verhandlung über die jahrzehntelangen Belästigungen der Cascio-Geschwister durch Michael Jackson und die darauf folgende Vertuschung ermöglichen würde.“ Stattdessen wird die Familie in den dunklen Räumen eines privaten Konferenzraums nach Gerechtigkeit suchen.“ Pitchfork hat auch die Rechtsvertretung des Jackson-Nachlasses um einen Kommentar gebeten.

Der älteste Cascio-Geschwister, Frank, schloss sich der Beschwerde seiner Geschwister nicht an, sondern reichte unabhängig seine eigene ein. Im März wurde seine Klage von einem anderen Richter des US-Bundesstaates Kalifornien an ein Schiedsverfahren weitergeleitet, wobei er sich auf dieselbe Klausel in der Vergleichsvereinbarung berief.

Die Cascio-Geschwister behaupten, dass sie beide als Kinder von Michael Jackson in den späten 1980er Jahren bis wenige Tage vor seinem Tod im Jahr 2009 missbraucht und sexuell gehandelt wurden. Ihr Vater lernte Jackson kennen, als er als General Manager eines Luxushotels arbeitete, in dem der Popstar oft übernachtete. In ihrer Klage behaupteten die Kläger, Jackson habe ihnen Alkohol und harte Drogen gegeben – oft von seinen Angestellten beschafft –, sie voneinander isoliert und gedroht, dass ihre Familie „ruiniert“ würde, wenn sie irgendjemandem von den sexuellen Handlungen erzählten, die sie mit ihm hatten.

Alle fünf Cascio-Geschwister und ihre Eltern unterstützten Jackson während des Prozesses im Jahr 2003, in dem er wegen Belästigung eines 13-jährigen Jungen, Gavin Arvizo, angeklagt wurde. (Er wurde später freigesprochen.) Frank Cascio veröffentlichte die Memoiren Mein Freund Michael im Jahr 2011, und die Geschwister bezeichneten sich oft als Jacksons „zweite Familie“. Es war der Dokumentarfilm von 2019 Nimmerland verlassensagten sie kürzlich Die New York Timesdas angeblich die Geschwister „deprogrammierte“, was dazu führte, dass sie das Anwesen von Jackson wegen des angeblichen Missbrauchs zur Rede stellten.

Im Jahr 2020 einigten sich die Cascios mit Jacksons Nachlass auf eine Einigung, die innerhalb von fünf Jahren eine Auszahlung von rund 16 Millionen US-Dollar vorsah. Eine Bedingung der Vereinbarung war, dass die Geschwister eine vertrauliche Erwerbs- und Beratungsvereinbarung unterzeichnen, die Nichtverunglimpfungs- und verbindliche Schiedsklauseln enthielt, die sie daran hinderten, mit ihren Anschuldigungen zur Polizei zu gehen oder den Jackson-Nachlass in öffentlicher Sitzung zu verklagen. In ihrer neuen Klage wurde behauptet, die Geheimhaltungsklausel sei ihnen als Vereinbarung über „Lebensrechte“ erklärt worden und habe „dazu dienen, Opfer sexuellen Missbrauchs in der Kindheit zum Schweigen zu bringen“.

Eine separate Klage gegen den Jackson-Nachlass – diese wurde von James Safechuck und Wade Robson eingereicht, den Protagonisten von Nimmerland verlassen– soll im November vor Gericht stehen, nachdem es 2023 wiederbelebt wurde.