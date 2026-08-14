Es ist 2.248 Tage her, seit Phoebe Bridgers mit ihrem zweiten Album einen neuen Rekord für Indie-Folk gesetzt hat. BestraferSie kristallisierte ihren gespenstischen Stil zu einem Paket heraus, das unzählige Nachahmer inspirierte. Es bescherte ihr auch den Aufstieg zum ausgewachsenen Popstar. Einen Moment lang war sie überall dabei: als Vorband der Eras-Tour, als Step-and-Repeat-Auftritt bei der Met Gala, in passenden Anzügen mit ihren Boygenius-Bandkollegen bei den Grammys, wo sie drei Trophäen mit nach Hause nahmen. Mit der Mainstream-Krönung wurde ein Traum wahr, allerdings auf ihrem widerspenstigen und umfangreichen neuen Album Verlorenes Wochenendees ist eher eine Identitätskrise.

Trotz der vielen Mitwirkenden – von Alex G und Cameron Winter bis zu ihrem Mops Maxine –Verlorenes Wochenende ist die einsamste Musik, die Bridgers je gemacht hat, eine Reise durch Ernüchterung, Schlaflosigkeit und unvereinbare Romanzen, die unter einer entscheidenden Lebensveränderung zusammenläuft: dem Tod ihres Vaters. Die hier vorherrschende Erzählung besteht darin, die Trümmer des Lebens, von dem Sie dachten, dass Sie es wollten, wieder aufzubauen und dabei auf das zu stoßen, woraus Sie gemacht sind. Es kommt jedoch nicht alles aus heiterem Himmel ins Schwarze. Der Verlust mag das Rückgrat dieser verschlungenen neuen Sammlung sein, aber für jemanden, der so zum Abschweifen neigt, scheint Bridgers genau zu wissen, wohin sie geht.

Draußen im Sturm

Während Verlorenes Wochenende ist reich an sparsamen, klebrigen Akustiklinien, die halten Fremder in den Alpen In ewiger Rotation läuft es mit dem stärkeren Sounddesign, das wir gehört haben Bestrafer Titel wie „Chinese Satellite“ und „I Know The End“. Das Album ist voller unkonventioneller Songstrukturen und hermetischer Mischung, die Sie in eine Schneekugel aus fernen Chören, Sturmböen von Phasenverzerrungen und höhlenartigen Momenten der Stille versetzt. Als wir Bridgers zum ersten Mal singen hören, ist sie bei „The Outside“ voller Vocoder, ein bahnbrechender Power-Move einer Künstlerin, die vor allem für ihr papyrusartiges Timbre bekannt ist. Aber der Swing verstärkt das Gefühl, dass Bridgers allein draußen auf freiem Feld ist und von neuen Unterströmungen aus Shoegaze, Psych Rock und Plunderphonics mitgerissen wird.

Die größte Ausnahme bildet „Haunted“, ein wurzeliger, von Chicks geprägter Wendepunkt in der Mitte des Albums. Es entsteht aus einem Synthesizer-Breakdown wie ein Country-Klassiker, auf den man stößt, wenn man irgendwo am Rust Belt die Wählscheiben eines Radios umdreht, und verfügt über einige der aufschlussreichsten Einzeiler der Platte. „Du musst kein Herz öffnen, das gebrochen ist / Wasser wird in beide Richtungen fließen“? Man stolpert nicht einfach über ein so beiläufig tiefgründiges Couplet; Man muss sich zunächst durch ein wenig emotionales Hinterland stapfen.

Kollaborationsstation

Wie sich herausstellt, braucht man für das Musikmachen so isoliert ein kleines Dorf, mit dem Bridgers oft noch nie zusammengearbeitet hat. Zu den Neuzugängen in ihrem Lager zählen der Alleskönner Antonoff, der als ausführender Produzent tätig war, zusammen mit Alex G, American Football-Spieler Mike Kinsella und einem Sänger namens „Son-John Johnson“, den wir mitspielen und von dem wir sagen, dass er einen macht Wirklich unheimlicher Eindruck von Cameron Winter. Der unverkennbare Stil von Alex Giannascoli ist hier wahrscheinlich das tragendste neue Element in der Mischung, aber Bridges‘ romantischer Partner, Bo Burnham, hat die größte Wirkung auf ganzer Linie. Er war nicht nur Co-Autor von sieben Songs, Verlorenes Wochenende Regelmäßig kehrt „Bobby“ als Thema und thematischer Dreh- und Angelpunkt zurück: die neue Liebe, die sie festhält, ihren Vibrator irrelevant macht und sie daran erinnert, wie gut sich das Leben in einer Fotokabine im Liberty Tree Mall in Pennsylvania anfühlen kann. Doch trotz all der frischen Gesichter im Raum bleibt ihre Kernkohorte absolut solide: Die Produzenten Ethan Gruska und Tony Berg, der Songwriting-Partner Christian Lee Hutson, der Schlagzeuger Marshall Vore, Conor Oberst und die Boygenius-Bandkollegen Julien Baker und Lucy Dacus treten alle auf.