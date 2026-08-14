„Baby, wenn du mich verlässt, kannst du mich dann mitnehmen?/Ich kann auf dem Rücksitz sitzen.“ Das ist es, was man als Witz durchgehen lässt Verlorenes Wochenende. In seiner dramatischen Handlung ähnelt Phoebe Bridgers‘ erstes Album seit sechs Jahren, das heute erscheint, dem neuesten von Olivia Rodrigo – sicherlich einer von Bridgers‘ vielen Zweitbesetzungen. Nimm einfach all die guten Zeiten raus. „I Can’t Wait“ ist eine Mini-Laserlichtoper in der traurigen hinteren Hälfte des Albums. Bei 1:30 ebbt plötzlich ein schaumiger Kamm aus fliegendem Synth-Rock ab und bringt einen Lagerfeuer-Singalong zum Vorschein, begleitet von den Klängen von Chris Thiles Mandoline. Die Atmosphäre ist so totalisierend, dass man die Augen schließen und Jack Antonoff auf einem Baumstamm sitzen sehen kann, wie er auf seiner Mundharmonika spielt und sein Gesicht von Funken umrahmt ist.

Und da, neben ihm im Schatten, lauert dieser … Sohn-Jon Johnson? Tut mir leid, ich meine Ameron-cay Inter-way, dessen Wahl des Pseudonyms hier weniger ein Versuch zu sein scheint, eine sinnvolle Anonymität zu wahren, als vielmehr ein Augenzwinkern und Nicken gegenüber seinen Vorfahren, diesen kobolden Folkies der 60er und 70er Jahre. Außerdem ist er unverkennbar. Die Stimmen von Winter und Bridgers harmonieren nicht wirklich – sein Ton ist zu trällernd, ihr Timbre zu zart – aber Gott, wenn diese Harmonie im unteren Drittel der Zeile „Hyde Jekyll Hyde“ nicht zu den schönsten drei Wörtern führt, die ich dieses Jahr gesungen habe. Zwei große und einsame Songwriter treffen sich an der Schwelle zur Offenbarung. Wer ist der Engel und wer ist derjenige, der gerettet werden muss? Egal: Sie können sich am Ende des Weges gegenseitig Gesellschaft leisten.