Auch wenn sie seit 25 Jahren keinen Hit mehr hatten, sind Sugar Ray nie wirklich in den Köpfen von Millennials wie Julia Jacklin verschwunden, die mit der unauslöschlichen Alt-Rock- und Pop-Mischung von Mark McGrath und Co. aus den späten 90ern aufgewachsen sind. Aus diesem Grund hat die australische Singer-Songwriterin beschlossen, die Single „Every Morning“ der Band für Triple J zu covern. Schauen Sie sich unten ihre etwas Downtempo-Version an.

„Mir hat es gefallen, seit ich ein kleines Kind war“, sagt Jacklin über die Strecke. „Ich liebe jede Art und Weise, mich so sehr wie möglich mit meinem jüngeren Ich zu verbinden. Es kommt mir so vor, als würden wir es zusammen singen: ich jetzt und sie damals. Ich habe es immer genossen, wie temperamentvoll dieses Lied klingt … Ich weiß nicht, das Lied macht mich einfach dankbar, am Leben zu sein. Es verbindet mich mit der Quelle des Lebens.“ (Als Millennial-Kollege stimme ich zu.)

Jacklin ist etwas mehr als einen Monat von der Veröffentlichung ihres nächsten Albums entfernt. Das Juweldas am 25. September über ihr neues Label 4AD erscheint. Sie benannte die LP nach einem Pub in Melbourne, wo sie sie mit ihrer Band aufnahm.