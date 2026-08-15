Donkey Kong Country– Die umfassende Überarbeitung des klassischen Nintendo-Franchise durch den britischen Entwickler Rareware im Jahr 1994 nach 13 Jahren als einfacher Arcade-Plattformer – beginnt mit einem Gag über seine unvergleichliche Musik. Cranky Kong, der verwelkte Affe aus dem Original Donkey Kong Arcade-Spiel, dreht ein Victrola an, das das 30-sekündige 8-Bit-Hauptthema des antiken Spiels spielt. Bevor er seinen Oldie zu Ende bringen kann, tritt sein Enkelkind (der Donkey Kong, den wir heute kennen und lieben) den alten Cranky an den Straßenrand, zerstört sein Victrola und ersetzt es durch einen Ghettoblaster, der den euphorischen Remix des Originalthemas des Komponisten David Wise spielt. Land hat das Franchise aus allen erdenklichen Blickwinkeln neu erfunden – Gameplay, Grafik, Persönlichkeit – und bevor man auch nur einen einzigen Knopf drücken kann, gibt ihm die landschaftsverändernde Musik Form. Selbst nachdem Rareware in den 2000er Jahren aufgehört hatte, Spiele für das Franchise zu entwickeln, verwandelte Nintendo DK in einen Bongo spielenden, singenden Charakter, dessen Essenz mit der Musik verbunden war, die ihn neu definierte; Musik und Donkey Kong waren unzertrennlich.

Kommen Sie im Jahr 2025, nach Jahren voller Rhythmusspiele und 2D-Plattformspiele im Stil des Originals Land Trilogie war es für das Franchise an der Zeit, seine zweite vollständige Neuerfindung vorzunehmen – dieses Mal, wie ein erstaunlich kreativer 3D-Plattformer genannt wird Donkey Kong Bananza. Bananza verlieh dem DK-Charakter eine völlig neue Persönlichkeit, seiner Serie eine ausgereifte Erzählung und seinem Gameplay eine bemerkenswerte Rehabilitierung. All diese Innovationen sind eingeflossen Bananzaist ein nahezu universelles Lob, und alle drehten sich um eines: Musik. Bananza stellt Musik in den Mittelpunkt seiner Erzählung und seines Gameplays. Unter der Leitung von Super Mario Odyssee Komponist Naoto Kubo, auf dem eine kleine Gruppe hauseigener Nintendo-Komponisten aufbaute Donkey Kongist das Vermächtnis des Spiels mit einer genreübergreifenden Partitur, deren Dynamik die vielfältigen Schichten des musikbesessenen Planeten des Spiels ziert, wo die Kraft der eigenen Singstimme stark genug ist, um sowohl die Welt zu retten als auch ihr Ende herbeizuführen. Ein Jahr nach dem Spiel veröffentlicht, BananzaDer Soundtrack ist sowohl eine Ode an die bahnbrechende Musik der Serie als auch ein moderner Fortschritt für das Franchise.

Hindurch Bananza, DK und seine jugendliche Komplizin Pauline – ein Möchtegern-Popstar, dessen Singstimme angeblich die Wunscherfüllungswurzel eines bösen Konzerns erweckt – werden von Liedern durch eine Welt voller musikbegeisterter Bewohner geführt: Breakdance-Affen, auflegende ältere Affen; Es ist ein endloser musikalischer Dschungel. Pauline pfeift und summt DK zu Geheimnissen in der Welt, und sie singt eine breite Palette liebenswert überzogener Popsongs, die ihm helfen, sich in verschiedene animalische „Bananza-Formen“ zu verwandeln, vom lateinamerikanischen „Zebra Bananza“ bis zum Rap-Rock „Kong Bananza“. Sogar Rockabilly hat einen Cameo-Auftritt in „Ostrich Bananza“. Paulines raue, fast kitschige Lieder machen außerhalb des Spiels vielleicht weniger Spaß, aber drinnen sind sie von entscheidender Bedeutung Bananza’s Erfahrung.

Ebenso wesentlich sind seine musikalischen Ansichten Bananzasind die wichtigsten Level-Themen, die die Art von Launen zurückbringen, die man seit langem in Nintendos besten Spielen findet. „Lagoon Layer“ hat ein ideales Thema für die erste Stufe: ein flottes, tropisches Toben, dessen sanft angereichertes Intro in weitläufige Refrains aus zarten Gitarren, flatternden Holzbläsern und heroischen Blechbläsern mündet, die aus dem Hintergrund springen. Es beschwört perfekt das Geheimnis und die Wunder dieser neuen Welt herauf, und zwar dank BananzaDank des dynamischen Soundtracks ändert sich der Track, je mehr Sie das Level erkunden, und wird mächtiger, je mehr DK auf neue Gebiete wie Salvager’s Landing stößt. Wenn Sie später im Spiel die Radiance-Ebene erreichen, breitet sich die Musik wehmütig aus – von den spiralförmigen Glockenspielen von „Solar Control Tower“ über die orchestrierte Intensität des „Elder Court“ bis hin zur mysteriösen Atmosphäre von „Serpent Sands“. Es ist selten, Spiele zu finden, geschweige denn Nintendo-Spiele, die ihre Welten so mit Musik beleben.