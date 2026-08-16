„Du stehst jetzt, ähm, in einer öffentlichen Beziehung“, sagt Radiomoderatorin Angie Martinez schüchtern und spielt mit dem Armband an ihrem Handgelenk. „Wie geht das? Das fühlen?“

„Es fühlt sich gut an“, antwortet Future unenthusiastisch, „von der Zeit, in der ich jeden Tag mit anderen Mädchen zusammen bin, bis hin zu einem coolen Zusammensein mit einem.“ Seinen Gesichtsausdruck verbirgt er wie üblich hinter einer Sonnenbrille, doch seine Körpersprache kann man nur als lasch bezeichnen.

„Warten Sie, Sie sind von einem jeden Tag zu einem anderen Mädchen auf nur eins übergegangen?“ fragt Martinez.

„Täglich!“ Die Zukunft schießt zurück. „Rockstar-Lifestyle, wissen Sie, was ich meine? Zur gleichen Zeit.“

Während das Warten auf sein zweites Album immer intensiver wird, EhrlichFutures Team hat noch keinen Pressetermin erlebt, der ihm nicht gefiel: Er sitzt mit den Prestigemagazinen, den großen Radiosendungen, den lokalen Radiosendungen zusammen; Er kichert Nardwaur gegenüber über Käsekuchen und erzählt DJ Vlad davon, wie er in einem Drogenloch aufgewachsen ist. Mittlerweile ist der fast 30-jährige Einzelgänger eine anerkannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens, viel berühmter als jeder neue Rapper aus Atlanta seit langem. Seine Anfang der 2010er-Jahre herausgebrachten Strip-Club-Klassiker – „Racks“, „Love Me“ und „Same Damn Time“, um nur einige zu nennen – haben ihn zu einem begehrten Gut in der Branche und zu einem heißen Thema überall dort gemacht, wo sich Brüder treffen möchten: im Friseursalon, am Mittagstisch, auf den Basketballplätzen und auf Parkplätzen. Er verteilte Soße an Bieber und Miley Cyrus und vereinbarte Sessions mit J-Lo und Shakira – selbst auf Beyoncés „Drunk in Love“ waren überall seine Fingerabdrücke zu sehen. Wenn man noch eine vielbeachtete Beziehung mit der mehrfach mit Platin ausgezeichneten Künstlerin Ciara hinzufügt, könnte er jetzt genauso gut ein wandelndes Boulevardblatt sein.

Es war seltsam, denn in der Öffentlichkeit konnte man sehen, dass Future wirklich versuchte, die Beziehung anzunehmen und gleichzeitig zurückhaltend blieb. In Interviews war er relativ gesprächig, aber die Art und Weise, wie er auf persönliche Fragen reagierte und sich auf die Motive seiner Musik konzentrierte, wirkte wie eine Ablenkungstaktik. (In einem Interview bei „Sway in the Morning“ sagten die Moderatoren mit ihm immer wieder: „Ich bin nur ehrlich.“) Als Vlad ihn im Dezember 2012 mit den Gerüchten über eine Beziehung zwischen Ciara und Ciara konfrontierte, dementierte Future die Gerüchte, doch als er in den darauffolgenden Monaten schließlich darüber sprach, zog er es vor, die Dinge auf seine eigene Weise zu behandeln. „Wenn du mit jemandem schläfst und mit ihm aufwachst, muss sie bestimmte Dinge wissen, von denen andere Leute nichts wissen“, sagte Future Der FADER. „Das ist es, was wir teilen und worauf wir unser Fundament aufbauen – die Dinge, die wir voneinander wissen und die niemand weiß.“

Allein die Musik reichte aus, um Schlagzeilen zu machen. Viele Hip-Hop-Puristen haben sich nicht mit Future herumgeschlagen, weil er das Genre und dennoch seinen Prozess dekonstruiert hat War Der Reiz: Er verprügelte Trap-Beats mit Klavierbegleitung mit frechen Wiederholungen und behandelte Auto-Tune wie einen Umhang, unter dem man herumstolzieren konnte. Die Texte wurden nach Belieben ausgedacht und einem Stresstest unterzogen, ohne dass dafür ein Stift, ein Block (oder ein Wörterbuch) nötig war. Durch seine Sandpapierraspel wurden zufällige Namen und Phrasen zu Leitbildern und Lebensstilindikatoren. Bevor ich überhaupt wusste, was Narbengesicht Als Kind gab Future der Idee von „Tony Montana“ das Gefühl, ein Maßstab zu sein, dem man gerecht werden sollte. Sowohl auf Wachs als auch vor der Kamera hat er sich selbst auf einem Niveau mythologisiert, das äußerst dumm erscheinen würde, wenn er buchstäblich nicht Future wäre. Auf „Show Money“, einem herausragenden Stück seiner 2011er Kassette Wahre Geschichtebellt er: „Wenn du an der Spitze der Charts stehst, wollen die Niggas mit dem Beef anfangen“, und dabei war er noch nicht einmal an der Spitze der Charts. Tatsächlich würde er in den nächsten zwei Jahren keine Charts mehr anführen. Wenn du heiß bist, bist du heiß, schätze ich.