Brakence hat nie etwas über Zurückhaltung gelernt. Der Bogen seiner Karriere, beginnend mit dem Wunschfieber der 2020er Jahre punk2 und der knurrende Hyperpop des Jahres 2022 Hypochonder zu seinem neuen Album, Markwar ein Prozess, in dem er sich mit immer mehr Dichte und Qual belastete. Zeit und Alter können Zweifel lösen, und Brakence verbrachte die letzten vier Jahre fast völlig ruhig; Es ist heutzutage eine ungewöhnliche Abwesenheit für einen 24-jährigen Künstler, insbesondere für einen, der in hyperaktiven Online-Kreisen auftauchte, in denen Datendumping die Norm ist. Aber er kann immer noch nicht aufhören, seine angeschlagene Psyche oder die angeschlagene Psyche einer Figur, die er erfunden hat, zu analysieren. Mark entfaltet sich wie ein düsterer Liebesroman oder eine grausige Theaterproduktion mit einer eigenen, weitläufigen Besetzung und einer Raubkopie-Effektmaschinerie. Die Farbe ist roter Samt; der Klang strotzt nur so vor kränklichen Impulsen und krokodilzahnartigem Schlagzeugspiel; Der Dramatiker ist eine Mischung aus Charlie Kaufman und Muse. Es ist aufdringlich und esoterisch, süchtig machend und unerträglich und Brakences bisher paranoideste, nachsichtigste und stacheligste Monstrosität.

Mark kam mit einem Berg voller Wissen an. Es gab zwei browserbasierte Spiele: Eines stellt die wiederkehrenden Charaktere und Allegorien des Albums vor, wie einen dösenden Alligator mit einer Feder im Kiefer und einen Schattenmann, der einer Frau Diamanten stiehlt; Bei der anderen handelt es sich um verfaultes Kaninchenfleisch, und der Spieler stirbt immer. Es gab surreale TikToks und einen Streit zwischen einem „ButcheR“ und einem „JesteR“, geschrieben auf dem offiziellen Brakence Discord. Der Versuch, mitzumachen, verwirrte mich nur noch mehr. Die Charaktere scheinen Facetten von Brakences Identität darzustellen, während die Lieder weitergehen Mark verwischt die Grenze zwischen diegetischer Weltbildung und Einblicken in sein wirkliches Leben. Der Album-Opener „madeleine“ begründet die Idee einer Metamorphose, bei der inneres Unbehagen frontal bekämpft werden muss, um es zu überwinden