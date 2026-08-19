Seit Jahren tauchen King Gizzard und der Lizard Wizard ihre Zehen in elektronische Gewässer. Es begann im Jahr 2022 mit dem distanzierten Remix-Album mit DJ Shadow Schmetterling 30001. Dann kam der funkelnde Downtempo-Zweiteiler Hergestellt im Timeland, gefolgt von Die Silberschnurzwei Stunden von Moroder inspirierter Elektro-Disco-Odyssee, im Jahr 2023. Letztes Jahr ging die australische Gruppe noch einen Schritt weiter, ließ ihr riesiges Arsenal an Ausrüstung hinter sich und setzte ihr neuestes Bandmitglied, Nathan – einen Eurorack-Former-Synthesizer – ein, um auf neun europäischen Raves zu arbeiten. Jetzt kommen wir an Alien-Metal: King Gizzards erstes Album voller lautstarker EDM-Musik.

Selbst für eine Band, die regelmäßig zwischen Prog-Metal-Weltraumopern, Jazz-Rock und mikrotonaler Manie pendelt, fühlt sich das wie ein kühner Sprung an. Aber der Übergang macht mehr Sinn, wenn man ein wenig über die Geschichte von King Gizzard weiß. Schließlich macht man in 15 Jahren keine 28 Alben, ohne einen gewissen demokratischen Ansatz zu verfolgen – und während Chefboss Stu Mackenzie jede Platte abzeichnet, werden heutzutage nur wenige von allen sechs Mitgliedern gemeinsam erstellt. Stattdessen wird der einzigartige Weg jedes Albums einfach von demjenigen gewählt, der gerade in der Nähe ist. Für Alien-MetalJoey Walker war der Typ.

Obwohl Walker vor allem als Leadgitarrist der Band bekannt war, interessierte er sich zunächst für Tanzmusik. In den späten 1980er Jahren tourte er als Teil des Dubstep-Duos Trumpdisco und verließ die Band, als Gizzard – ein College-Nebenprojekt – unerwartet groß rauskam. Walker kehrte nach der Pandemie zum Programmieren zurück und veröffentlichte als Bullant zwei gurnfreundliche Soloalben, träumte aber immer noch davon, seine Kollegen von King Gizzard mit einzubeziehen. Als Mackenzie schließlich während der Entstehung durch Modulation umworben wurde Die Silberschnurdie Zeit war reif.

Getreu dieser Aufzeichnung fühlt wie ein Kopf, der es endlich in den Griff bekommt. „Sapience“ ist ein vollwertiger Anfang, ein pulsierender Psytrance-Ausbruch, der sich für eine Band, die anfangs wie Ty Segall klang, ziemlich wild anfühlt. „Level 5“ ist ein Stück schweißtreibenden, rhythmischen Dschungel, während „For the Steel“ das Privileg hat, der allererste Basssong von King Gizzard Miami zu sein. Manchmal droht Ambrose Kenny-Smiths kampflustiger Comic-Gesang die Leichtfüßigkeit dieser Songs zunichte zu machen. Aber im besten Fall werden sie auf völlig neue Art und Weise für die Band integriert, wie etwa bei „Superheavy, Supercritical“, wo das Wort „super“ zu einer geschmeidigen Hookline verschmilzt.

In seiner zweiten Hälfte Alien-Metal probiert sich in glückseligeren Modi. „Rapid Alpha Decay“ stürzt die Platte in tiefes, unterirdisches Gelände, wie Ben Frost in seiner düstersten Form. Die Songs laufen ineinander über und kreisen wie eine Flüssigkeit umher. Sie sind vielfältig und unerbittlich, verändern ihre Form und treten in neue Phasen ein. Der Rekord hatte das Potenzial, lediglich eine Neuheit zu sein; Stattdessen rücken mit der Zeit seine Konsistenz und Qualität in den Fokus. Sie halten, was großartige Tanzmusik verspricht: Sie schlüpfen mit spindeldürren Fingern zwischen die Falten Ihres Gehirns und spielen mit der Architektur herum.

Das Eindringen in den Körper erweist sich als das ständige Thema des Albums; In diesen Liedern verdirbt fortschrittliche Intelligenz das Fleisch. Als Befallen Sie das Rattennest für den ökologischen Zusammenbruch getan, Alien-Metal nähert sich seinem Thema aus der Perspektive der Zukunft und stellt KI als eine giftige Sucht der Lebenden dar, die Autonomie verspricht und nur Unterwerfung bringt. „Pump my body full with Lead/Feel it run through metallic“, lautet „Rapid Alpha Decay“, „Jumpstart my heart, static/Transcend through the rapid.“