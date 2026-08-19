Cameron Winter veröffentlicht sein erstes Live-Album, Live in der Carnegie Hallam 9. Oktober. Die Show fand letzten Dezember im Konzertsaal statt und beinhaltete reduzierte Interpretationen von Liedern aus Schwermetall, sowie drei bisher unveröffentlichte Tracks.

Obwohl Paul Thomas Anderson und Benny Safdie die Show gefilmt haben, wurden Einzelheiten zum Begleitmaterial nicht bekannt gegeben. Die Carnegie-Hall-Show des Geese-Frontmanns war eine Station auf einer kurzen US-Tournee Heavy Metal. Der Auftritt machte ihn zu einem der jüngsten Solomusiker, die als Headliner im Stern Auditorium der New Yorker Konzerthalle auftraten. Er ließ los Heavy Metal im Jahr 2024, ein Jahr vor der Veröffentlichung von Geeses gefeiertem Album Getötet werden.

Partisan und PIAS veröffentlichen die Live-LP. Die Innenhülle zeigt liebevoll Winter und Andrew Carnegie, die sich einen Kuss teilen.

Live in der Carnegie Hall:

01 Alles fiel in den Fluss

02 Versuche es, soviel ich kann

03 Kaiser XIII. im Schatten

04 Die Rolling Stones

05 Liebe braucht Meilen

06 Schädelkrebs

07 Wenn du jetzt umkehrst

08 Nina + Field of Cops

09 $0

10 Nehmen Sie es mit

11 Reben