Twisted Teens haben bei Sub Pop unterschrieben. Die produktive Punkband aus New Orleans unter der Leitung von Caspian Halliwell und RJ Santos hat ihrem ohnehin schon umfangreichen Tourplan auch zwei US-Shows hinzugefügt. Diese werden Anfang September in Los Angeles und San Francisco stattfinden. Unten finden Sie die vollständige Reiseroute, einschließlich einer neuen australischen Strecke.
Sub Pop hat auch die Leitung der internationalen Veröffentlichung des jüngsten Albums der Gruppe übernommen Florida Water Blues. (Going Underground hat dieses Album in Nordamerika immer noch im Fokus.) Es folgte das Album Gib dem Clown die Schuldveröffentlicht im Januar, und ihr selbstbetiteltes Debüt im Jahr 2024.
Lesen Sie mehr über Gib dem Clown die Schuld in Pitchforks Überblick über die bisher beste Musik des Jahres 2026.
Verdrehte Teenager:
24.08. Los Angeles, CA – Hollywood Palladium *
25.08. Del Mar, CA – The Sound *
26.08. Santa Cruz, CA – The Crêpe Place
28.08. Portland, Oregon – Polaris
29.08. Vancouver, BC – The Biltmore
30.08. Seattle, WA – Baba Yaga
31.08. Olympia, WA – Die Leichenhalle
09.02. Oakland, CA – Thee Stork Club
03.09. San Francisco, CA – Make-Out-Raum
09.04. Los Angeles, CA – Zebulon
11.03. New York, NY – Bowery Ballsaal
11-04 Buffalo, NY – Asbury Hall ^
11.05. Columbus, OH – Newport Music Hall ^
11.06. Louisville, KY – Headliners Music Hall ^
11-07 St. Louis, MO – The Sovereign ^
11-08 Milwaukee, WI – Turner Hall ^
11-10 Des Moines, IA – Wooly’s ^
11-11 Lawrence, KS – Liberty Hall ^
11-12 Omaha, NE – Das Wartezimmer ^
11-13 Fort Collins, CO – Washingtons ^
11.-14. Denver, CO – Gipfeltreffen ^
11-16 Fayetteville, AR – George’s Majestic Lounge ^
11-17 Memphis, TN – Minglewood Hall ^
11-18 New Orleans, LA – Joy Theater ^
11-20 Athens, GA – 40 Watt Club ^
11-21 Charleston, SC – The Music Farm ^
11-22 Charlotte, NC – Nachbarschaftstheater ^
11-23 Richmond, VA – The National ^
11-24 Baltimore, MD – Ottobar ^
12-11 Melbourne, Australien – Howler
12.-12. Meredith, Victoria, Australien – Meredith Music Festival
12-15 Brisbane, Queensland, Australien – Brecheisen
12-16 Sydney, New South Wales, Australien – Oxford Art Factory
* Unterstützung der Züchter
^ Unterstützung von Kurt Vile und den Violators