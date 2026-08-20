Charlie Martin und Will Taylor wissen, dass es nie zu spät ist, neu anzufangen. Als Kernmitglieder von Hovvdy – dem Slowcore-Duo, das sie 2014 gegründet haben und das sich seitdem zu einem Kraftpaket des entspannten Indie-Pops entwickelt hat – haben die texanischen Ureinwohner die Feinheiten des Erreichens wichtiger Lebensmeilensteine, des Gefühls, ein Deadbeat zu sein, und dieser seltsamen Momente erkundet, in denen sich beides überschneidet. Diese Mentalität führte zum selbstbetitelten Doppelalbum von 2024, ein Album, das Martin als „großzügig“ beschreibt, nicht nur wegen seiner epischen Dauer, sondern auch wegen der zärtlichen Gefühle, die es offenbarte. Für ihr sechstes Album Große WeltHovvdy schalten es mit kürzeren Laufzeiten und mehrdeutigen Texten zurück. Das heißt nicht, dass sie sich selbst weniger ernst nehmen, aber Große Welt geht von einem entspannteren Ansatz aus, was darauf hindeutet, dass es ihnen nicht so sehr darum geht, die Erwartungen zu erfüllen. Sie empfinden die Tatsache, dass alles passieren könnte, eher als Erleichterung als als Angst.

Zum ersten Mal in ihrer Karriere schafften es Martin und Taylor Hovvdy während ich in verschiedenen Staaten lebe. Seitdem sind sie in Nashville wieder vereint, wo sie sich jeweils bei jungen Familien niedergelassen haben und Arbeit als professionelle Songwriter gefunden haben. Ihre Texte zeigen, wie der Karrierewechsel ihre Einstellung verändert hat: „Graduated from a punk to a hack/Can’t speak on that“, singt Taylor auf dem Veranda-Chiller „Way Down“. Anstatt wenig schmeichelhafte Einzelheiten preiszugeben, Große Welt basiert auf einer lockeren, spontanen Erzählung, die darauf zurückzuführen ist, dass Hovvdy Instrumentalkompositionen ins Studio brachte und die Texte vor Ort erfand.

Mit der herzlichen Produktion von Bennett Littlejohn, der in gewisser Weise an jedem Hovvdy-Album mitgewirkt hat, ist das Songwriting von Taylor und Martin stark genug, dass sie prägnant sein können, ohne ihren Standpunkt zu beeinträchtigen. „JJ“, die neueste Ergänzung zu Hovvdys Rolodex mit nach Menschen benannten Liedern, ist Martins Ode an einen geliebten Menschen aus der Ferne. „Mann, ich möchte dich anrufen“ könnte sein Große Weltist die romantischste Geste, aber er weigert sich, sich zu sehr hinzugeben: „Ehrlich, ich weine fast“, singt er, kurz bevor ihn eine sonnige, von Banjo durchtränkte Coda ablenkt. Während der tuckernden, strukturierten Percussion von „You Will Go Far“ grübelt er über die Lebenswege seiner alten Freunde nach und verwandelt dabei mögliche Wegwerfzeilen wie „He’s a new boy, man/I’m a new boy, man“ in bittersüße Beobachtungen der Menschen, die man einst jung war und die immer älter werden, so wie man ist.

Viele der Liedtexte auf Große Welt Erkunden Sie Themen der Selbstverbesserung: wie Sie ein besserer Partner, Vater, Sohn und Freund werden. Wie sie sagen, beginnt das damit, die eigenen Unzulänglichkeiten anzuerkennen, ohne in Selbstmitleid zu verfallen: „From the way it looking/I’m about to lose you“, singt Taylor über „What I Had“, eine mit Mundharmonikas verzierte Ballade mit R&B-Einschlag, in der es darum geht, jemanden für selbstverständlich zu halten. Als wir bei der verspielten Single „Try Try Try“ angelangt sind, fürchtet er keine Konsequenzen mehr: „If you wanna sock it to me/I can take a Punch“, pseudo-rapt er, als würde er sich für die Enthüllungen, die die Einladung mit sich bringt, aufhetzen.