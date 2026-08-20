Sen Morimoto hat den Nachfolger ihres 2023 erschienenen Albums enthüllt Diagnose. Der genreübergreifende Singer-Songwriter aus Chicago wird veröffentlichen Die Zeit ist auf Ihrer Seite am 23. Oktober über Sooper, ihr eigenes Label; Stapfen Sie in den Wald, um sich ihnen im Video zu „Overthinker“ unten anzuschließen.

In einer Pressemitteilung sagte Morimoto: „Ich kämpfe nicht mehr gegen die Zeit. Ich betrachte sie als Zutat. Einige dieser Lieder brauchen nur eine Prise – ein paar improvisierte Takes. Andere blieben jahrelang wie Wein in einem Fass, bis sie gleichermaßen Teil meiner Vergangenheit und meiner Zukunft wurden. Ich hoffe, dass es die Freiheit inspirieren könnte, langsamer zu werden.“

Mitglieder von Morimotos engmaschigem Kader aus Chicagoer Musikern begleiten ihn auf der neuen LP: Kaina Castillo, Ryan Person, Elijah Bradford und Brok Mende.

Die Zeit ist auf Ihrer Seite:

01 Lass alles hinter dir

02 Rückblende

03 Überdenker

04 Kaugummi

05 Glückstreffer

06 Bewegt sich wie ein Betrunkener

07 Der Teufel

08 Ich habe dich gesehen

09 Die Zeit ist auf Ihrer Seite