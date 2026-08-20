Remi Wolf hatte offenbar eine schwere Zeit. Bevor sie ihr neues Album aufnahm Dreck– erscheint am 9. Oktober über Island – der kalifornische Sänger und Produzent sagt: „Ich hatte buchstäblich das Gefühl, mit Scheiße bedeckt zu sein. Und jetzt, am Ende des Albumprozesses, fühle ich mich so sauber und klar.“ Schauen Sie sich unten um DreckSehen Sie sich das Cover von „Bottle“ an und schauen Sie sich ein Strand-neues Video zum Eröffnungsstück „Bottle“ an.

Wolf kehrte letzten Monat mit „Twiggy“ zurück, ihrer ersten Single in den zwei Jahren seit ihrem letzten Album. Große Ideen. Sie hatte den Titel am Wochenende zuvor bei einem Überraschungsauftritt beim Newport Folk Festival von Hayley Williams uraufgeführt. „Ich habe ‚Twiggy‘ über Menschen geschrieben, mit denen ich zusammen war und denen es sowohl an Hintern als auch an emotionaler Verfügbarkeit mangelt“, sagte sie über die Single.

Besuchen Sie noch einmal die Rezension von Remi Wolfs letztem Album, 2024’s Große Ideen.

Remi Wolf: Schlamm 38 $ bei Rough Trade

Dreck:

01 Flasche

02 Champagner

03 Twiggy

04 Burn Me Blue

05 Jamie

06 Mit Schlamm bedeckt

07 Mond so hoch

08 Ich werde nicht weinen

09 Weintrunken

10 Vermutung

11 Gelbe Rose