Remi Wolf hatte offenbar eine schwere Zeit. Bevor sie ihr neues Album aufnahm Dreck– erscheint am 9. Oktober über Island – der kalifornische Sänger und Produzent sagt: „Ich hatte buchstäblich das Gefühl, mit Scheiße bedeckt zu sein. Und jetzt, am Ende des Albumprozesses, fühle ich mich so sauber und klar.“ Schauen Sie sich unten um DreckSehen Sie sich das Cover von „Bottle“ an und schauen Sie sich ein Strand-neues Video zum Eröffnungsstück „Bottle“ an.
Wolf kehrte letzten Monat mit „Twiggy“ zurück, ihrer ersten Single in den zwei Jahren seit ihrem letzten Album. Große Ideen. Sie hatte den Titel am Wochenende zuvor bei einem Überraschungsauftritt beim Newport Folk Festival von Hayley Williams uraufgeführt. „Ich habe ‚Twiggy‘ über Menschen geschrieben, mit denen ich zusammen war und denen es sowohl an Hintern als auch an emotionaler Verfügbarkeit mangelt“, sagte sie über die Single.
Besuchen Sie noch einmal die Rezension von Remi Wolfs letztem Album, 2024’s Große Ideen.
Dreck:
01 Flasche
02 Champagner
03 Twiggy
04 Burn Me Blue
05 Jamie
06 Mit Schlamm bedeckt
07 Mond so hoch
08 Ich werde nicht weinen
09 Weintrunken
10 Vermutung
11 Gelbe Rose