The Hive wusste bereits, dass sie eine Deluxe-Edition zum 20-jährigen Jubiläum von Beyoncés zweitem Album aus dem Jahr 2006 erhalten würden Geburtstag am 4. September. Jetzt wird die Singer-Songwriterin den Meilenstein-Rekord auch mit einer erweiterten physischen Veröffentlichung mit vier LPs würdigen, die über Beyoncés offiziellen Store erworben werden kann. Schauen Sie sich unten die vollständige Tracklist mit 27 Songs an.
Das auf 180-Gramm-Vinyl „Bayou Blue“ gepresste Set enthält das zuvor veröffentlichte „Morning Dew (Donk)“, spanischsprachige Aufnahmen, ein 60-seitiges Gedenkheft, zusätzliche B-Seiten und zwei Sammeldrucke. Beginnen Sie jetzt mit dem Sparen – das Gesamtpaket kostet 149,98 $.
Sehen Sie sich Pitchforks Rezension noch einmal an Geburtstag.
B’Day 20th Anniversary Deluxe Edition:
01 Déjà Vu
02 Bring mich in Form
03 Suga Mama
04 Upgrade U
05 Alarm schlagen
06 Kitty Kat
07 Freakum-Kleid
08 Grünes Licht
09 Unersetzlich
10 Überprüfen Sie es
11 Schöne Lügnerin
12 Fehler und alles
13 Ressentiments
14 Hören Sie zu
15 Morgentau (Donk)
16 Mein erstes Mal
17 Kann ich auf dich aufpassen?
18 Willkommen in Hollywood
19 Du hast den Verstand verloren
20 Kreolisch
21 Sichern
22 Get Me Bodied (Extended Mix)
23 Unersetzlich (unverwechselbar)
24 Amor Gitano
25 Hör zu (Oye)
26 Schöne Lügnerin (Bello Embustero)
27 Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)