The Hive wusste bereits, dass sie eine Deluxe-Edition zum 20-jährigen Jubiläum von Beyoncés zweitem Album aus dem Jahr 2006 erhalten würden Geburtstag am 4. September. Jetzt wird die Singer-Songwriterin den Meilenstein-Rekord auch mit einer erweiterten physischen Veröffentlichung mit vier LPs würdigen, die über Beyoncés offiziellen Store erworben werden kann. Schauen Sie sich unten die vollständige Tracklist mit 27 Songs an.

Das auf 180-Gramm-Vinyl „Bayou Blue“ gepresste Set enthält das zuvor veröffentlichte „Morning Dew (Donk)“, spanischsprachige Aufnahmen, ein 60-seitiges Gedenkheft, zusätzliche B-Seiten und zwei Sammeldrucke. Beginnen Sie jetzt mit dem Sparen – das Gesamtpaket kostet 149,98 $.

Sehen Sie sich Pitchforks Rezension noch einmal an Geburtstag.

B’Day 20th Anniversary Deluxe Edition:

01 Déjà Vu

02 Bring mich in Form

03 Suga Mama

04 Upgrade U

05 Alarm schlagen

06 Kitty Kat

07 Freakum-Kleid

08 Grünes Licht

09 Unersetzlich

10 Überprüfen Sie es

11 Schöne Lügnerin

12 Fehler und alles

13 Ressentiments

14 Hören Sie zu

15 Morgentau (Donk)

16 Mein erstes Mal

17 Kann ich auf dich aufpassen?

18 Willkommen in Hollywood

19 Du hast den Verstand verloren

20 Kreolisch

21 Sichern

22 Get Me Bodied (Extended Mix)

23 Unersetzlich (unverwechselbar)

24 Amor Gitano

25 Hör zu (Oye)

26 Schöne Lügnerin (Bello Embustero)

27 Get Me Bodied (Mueve el Cuerpo)