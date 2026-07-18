Was mir bisher bei vielen meiner Lieblings-Rap-Mixtapes des Jahres aufgefallen ist, ist, dass sie voller Gedanken sind, die man normalerweise nicht sagen könnte, weil sie zu verletzlich sind – oder die man nicht sagen sollte, weil man zu viel Geld ausgibt. Vielleicht liegt es daran, dass ein Großteil der populären Musik so ausgefeilt und markterprobt zu sein scheint, dass es wichtig ist, Rapper ans Mikrofon zu hören und wirklich zu sagen, was zum Teufel sie wollen.

Jeder der 10 Rapper auf dieser Liste tut dies auf seine eigene Art und Weise, sei es durch die Zerebralität des britischen Road-Rap, die viel zu ehrliche Heiterkeit der Pointen-Marathons in Arkansas oder die verschwommene Bedrohlichkeit der Ghul-Musik aus Philly. Bei manchen dieser Musik fühle ich mich unwohl, bei manchen bekommt man möglicherweise ein Meeting mit der Personalabteilung, wenn man sie im Job zu laut aufdreht, aber es stört mich zutiefst, dass nichts sie davon abhält, ihren Kram loszuwerden.

Jpay: Top 1

Jpay hat eine Stimme, als ob ihm Po‘-Boy-Brocken im Hals stecken würden, als würde er ein Interview nach dem Spiel geben. Harry Kane wurde als No-Limit-Soldat geboren. Über brodelnden Beats by the Pound-Lite-Basslinien mit einer Kleinstadt-Raserei erzählt der New-Orleans-Macher lose zusammenhängende Geschichten mit dem

leichte Erschöpfung eines Gummischuhs in einem Kriminalroman. Was ihn gerade zermürbt Top 1, Allerdings ist es ein hartes Leben voller Tricks: Frauen ausfliegen lassen (normalerweise von der Grambling State University oder LSU), ihnen schwarze Lastwagen schicken und ihnen Geld über Zelle überweisen. Dies ist kein Lebensstil, der durch Kalshi-Werbeaktionen unterstützt wird, er muss sich anstrengen, um ihn aufrechtzuerhalten, denn die Einkaufsbummel in der Saks Fifth und die Top-Golf-Termine rechnen sich nicht.

Bby Kell: Straight Pop