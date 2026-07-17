Chris Pratt wird den Massen in einer neuen Serie amerikanische Geschichte beibringen, dürftig und humorvoll.

Der Schauspieler spielt in einer neuen Comedy-Kurzserie, die sich auf die US-Geschichte konzentriert und mit den America 250-Feierlichkeiten koordiniert werden soll, mit einer unerwarteten Co-Star – der Präsidentenhistorikerin Doris Kearns Goodwin. Vielfalt Berichte. Vielleicht überraschender ist, dass die Show von der amerikanischen Regierung finanziert wird.

Die Show kommt vom Studio ATTN: und hat den Emmy-prämierten Produzenten Alex Gregory Veep Und Klempner des Weißen Hauses. Vielfalt beschrieb die Kurzfilme so, als würden sie Pratt begleiten, während er versucht, seine Leidenschaft für die amerikanische Geschichte zu teilen, nur um dann herauszufinden, dass sein Verständnis für Fakten nicht so stark ist wie seine Begeisterung. Goodwin ist ausführender Produzent, Redaktionsberater und On-Screen-Experte, um den Unterricht auf Kurs zu halten.

Die US-Regierung finanziert das Projekt über das Office of Public Diplomacy und das Bureau of Educational and Cultural Affairs des US-Außenministeriums. Ziel ist es, „ausländische Öffentlichkeiten durch internationales Medienengagement, Bildungs- und Kulturaustauschprogramme, digitale Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit über US-Botschaften und Konsulate weltweit über Amerika zu informieren und einzubeziehen“, heißt es in einer Ankündigung von Vielfalt.

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Derzeit trägt die Comedy-Kurzserie den Spitznamen „Faster Class“, wahrscheinlich eine Anspielung auf Master Class, während ein offizieller Titel ausgearbeitet wird, heißt es Vielfalt. In jeder Episode wird anhand der Geschichte einer historischen Figur oder eines historischen Ereignisses ein konstitutioneller Wert untersucht, wobei Live-Action und Animation miteinander verbunden werden.

Pratt hat eine gewisse Unterstützung für das derzeitige Exekutivregime der amerikanischen Regierung gezeigt. Im Jahr 2025 nannte er Robert Kennedy Jr. „lustig“ und „wunderbar“ und sagte „Ich liebe ihn“, nachdem er mit dem derzeitigen Gesundheitsminister zu Abend gegessen hatte.

Pratt war die Stimme von Mario in den jüngsten Verfilmungen von Nintendo-Videospielen.