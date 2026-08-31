Wenn sie es gekonnt hätten, hätte Mastodon für immer mit Brent Hinds gespielt. Als die Sludge-Metal-Giganten im März 2025 ihren besorgten, aber brillanten Gitarristen entließen, war das der Höhepunkt eines langen, zum Scheitern verurteilten Versuchs, ihn vom Abgrund zurückzuholen – ihn nüchtern zu machen, ihn wieder für seine Liebe zur Musik zu begeistern und ihm zu helfen, seine kleinlichen, selbstsabotierenden Ressentiments zu überwinden. Auch nach der Trennung hofften seine Bandkollegen, dass es nur eine vorübergehende Pause sein würde. „Wir waren uns sicher, dass wir zwei Monate später, zwei Jahre später das High Five bekommen würden …“Es tut mir leid, Alter. Es tut mir auch leid, Mann. Ich liebe dich„, sagte Bassist Troy Sanders GQ Anfang dieses Jahres. Das ist nie passiert. Hinds starben am 20. August 2025 bei einem Motorradunfall in Atlanta. Zwei Wochen später begannen Mastodon mit der Aufnahme ihres neunten Albums, Mark tief.

Noch mehr als die meisten Metal-Bands ringen Mastodon seit langem mit persönlichen Tragödien und Trauer in ihrer Musik. 2009 ist kompromisslos fortschrittlich Knack den Skye wurde teilweise vom Selbstmord der Schwester des Schlagzeugers Brann Dailor, Skye, inspiriert und sein schlankerer Nachfolger, Der Jägerstellte fest, dass Hinds mit dem Tod seines Bruders rechnete. Kaiser des Sandes drehte eine erweiterte Metapher über Krebs, der gerade die Mutter des Gitarristen Bill Kelliher getötet hatte. Mark tief sollte sich mit dem Leiden von Dailors Mutter an rheumatoider Arthritis und ihrem Tod Ende 2024 befassen. Als sie das Studio betraten, ging es unweigerlich auch um Hinds. Der wilde, ungezähmte Funke, den er einst nach Mastodon brachte, wird uns sehr fehlen, aber seine Abwesenheit bedeutet auch etwas Mark tief findet die Band so funktionsfähig wie seit Jahren nicht mehr. Nach der Enttäuschung des Jahres 2021 ist es aufgebläht Still und grimmigeinem Album, an dem Hinds kaum mitgewirkt hat, klingen sie, als wären sie wieder auf dem richtigen Weg.

Den brüllenden, schroffen Mastodon der ersten drei Alben der Band werden wir wahrscheinlich nie wieder hören –Vergebung, LeviathanUnd Blutbergeine so perfekte Trilogie wie nie zuvor im Heavy Metal – aber Mark tief deutet zumindest auf etwas von dieser jugendlichen Energie hin. Das Album markiert die aufgenommenen Debüts des Tourgitarristen Nick Johnston und des ersten Vollzeit-Keyboarders der Band, João Nogueira, und beide Spieler scheinen für eine Inspirationsquelle gesorgt zu haben. Nogueiras Tasten sind allgegenwärtig und bilden ein beeindruckendes melodisches Gegengewicht zu den Gitarren von Kelliher und Johnston. Dailor klingt als Schlagzeuger neu belebt und würzt die Songs mit mehr der geschäftigen, Neil Peart-ähnlichen Fills, mit denen er sich in den Anfangstagen der Band einen Namen gemacht hat. Sein klarer Gesang konkurriert nicht mehr mit Hinds‘ Southern-Rock-Einschlag und findet ein klares Gleichgewicht mit Sanders‘ kräftigem Knurren. Mark tief bringt Mastodon vorsichtig in neues Terrain, aber vieles davon funktioniert, weil es eine Version der Band liefert, die auf den letzten paar Alben verschwunden war.

Die besten Songs hier sind meist die energiegeladenen. Die Lead-Single „Your Ghost Again“ entkorkt ein spiralförmiges Sludge-Thrash-Riff, das hätte weitergehen können Blutbergfügt es dann in ein hektisch-ruckartiges Arrangement neben spacigen Synthesizern und einem eingängigen Refrain ein, der Hinds von jenseits des Schleiers zuruft: „I seen your ghost again/Followed by crushing sentiments of sorry.“ Das knallharte „Poisonous Weapons“ ist ein Midtempo-Kracher mit schlammigen Basslinien und angespanntem Heulen von Sanders, während „Golden Spires“ das beeindruckendste Beispiel für Dailors geschicktes Schlagzeugspiel seitdem ist Knack den Skye. Auch Gastmusiker spielen eine große Rolle Mark tief. Neil Fallon von Clutch und Josh Homme von Queens of the Stone Age, die mit „Blood and Thunder“ und „Colony of Birchmen“ an zwei der größten Mastodon-Songs mitgewirkt haben, kehren mit beeindruckenden Gesangseinlagen bei „The Three Fates“ und „Snakes for Dinner“ zurück Meine Güte Verdammt Butler spielt das erweiterte Bass-Intro zu „The Vanishing“. Wenn man weiß, dass es Geez ist, der die vier Saiten spielt, ist es viel weniger enttäuschend, wenn sich dieser Song als entspannte „Planet Caravan“-Rauchpause entpuppt.