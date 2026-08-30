In erster Linie, aber nicht unbedingt in erster Linie: Scheiß auf die Eagles. Kein anderer amerikanischer Act war so verantwortlich für die zersetzende Vorstellung von Rockbands als dauerhafte Marken oder als Ventile, die mit dem Verkauf so vieler Dinge so viel Geld verdienen, dass sie einfach zu groß sind, um damit aufzuhören, ganz gleich, was Seneszenz oder der Tod selbst zu diesem Thema zu sagen haben.

Zusammenfassungen ihrer Sünden und Absurditäten haben inzwischen mehrere Bücher gefüllt, aber ein Sampler ist aufschlussreich. Als erstes im Jahr 1971 ließen Don Henley und Glenn Frey – zukünftige Opportunistenbrüder für fast ein halbes Jahrhundert – ihre Chefin Linda Ronstadt ins Büro des aufstrebenden Moguls David Geffen stürmen und um einen Deal bitten, obwohl sie noch keine richtige Band hatten. Geffen sagte ja. Zwei Jahre später, als massiver Erfolg das offensichtliche Schicksal der Eagles zu sein schien, schloss dieses Tandem seine Bandkollegen aus einem Verlagsvertrag aus und bereitete sich damit auf eine nie enden wollende Pfründe vor, brachte aber ihr ursprüngliches Quartett zum Scheitern.

Henley und Frey verbrachten dann die nächsten Jahrzehnte damit, ihre Mitglieder wie Saisonreifen zu behandeln, sie auszutauschen, wenn die äußeren Umstände es erforderten, und ehemalige Bandkollegen zu verklagen, von denen sie glaubten, dass sie ihnen Unrecht getan hätten. Obwohl Frey nun schon vor mehr als einem Jahrzehnt gestorben ist, haben die Eagles ihre Abschiedstournee kürzlich bis ins Jahr 2027 verlängert und das, was sie 2023 den „langen Abschied“ nannten, in eine scheinbar dauerhafte Übernachtung bei Sphere verwandelt. Henley hat Frank Ocean „einen talentlosen kleinen Idioten“ genannt, weil er „Hotel California“ gesampelt hatte, er hat Buchhandlungen in LA bestochen, keine Lesungen von Eagles-Biografien zu veranstalten, er hat eine Bekleidungsmarke verklagt, weil er die Formulierung „Don a Henley and Take It Easy“ verwendet hat (eine Anspielung auf ein Lied, das er nicht einmal geschrieben hat), und kürzlich hat er zugegeben, dass er nach der Auflösung der Band 1980 einmal einen 16-jährigen Sexarbeiter eingestellt hatte, weil er seine traurigen Rockstar-Gefühle vergessen musste. Rock’n’Roll ist ein Pantheon abscheulicher Helden; Wie das Land, dessen patriotischer Vogel sie als Namen übernommen haben, fragen die Eagles jedoch gerne: „Kannst du mich einfach hassen?“ wenig etwas härter?“

Und doch lieben die Amerikaner in großer Zahl, mich eingeschlossen, die Eagles oder zumindest etwa zwei Dutzend ihrer Lieder. Im Januar 2026 erschien die erste Compilation der Band –Ihre größten Hits (1971–1975)eine Schatztruhe mit 10 Titeln, die fast genau 50 Jahre zuvor veröffentlicht wurde, wurde das erste Vierfach-Diamanten-Album und ist damit die beliebteste Platte aller Zeiten in den Vereinigten Staaten. Kombinieren 1989, AufpassenUnd Abbey Roadund laut der Recording Industry Association of America übertreffen sie insgesamt dieses einzelne Eagles-Set noch nicht.

Die Gründe für diese übergroßen Zahlen reichen von offensichtlich bis ziemlich kompliziert. Die 10 Schnitte weiter Ihre größten Hits sind schließlich eine unanfechtbare kommerzielle Destillation von Folk-Rock und kalifornischen Träumen. Die globalen Erschütterungen der 60er Jahre wurden in 43 Minuten unumstrittener Hintergrundhits verwandelt, die eine überraschende und zurückhaltende thematische Tiefe gemeinsam haben. Es sind Country-Soul, Country-Rock und Folk-Rock, die seit mehr als einem halben Jahrhundert Teil der amerikanischen Luft sind. Ob du oder nicht wie Diese Songs sind so gut für den Massenkonsum konzipiert, dass man sie für immer kennt, wenn man „Take It Easy“ oder „Tequila Sunrise“ ein- oder zweimal hört.