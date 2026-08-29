Als „I Will Always Love You“ an meine Generation (Z) weitergegeben wurde, hatte sich einer der berühmtesten Songs von Dolly Parton von einem Country-Radiohit zu einem Pop-Giganten mit den höchsten Charts und zu einem anmaßenden Probesong entwickelt, den eine Parade hoffnungsvoller junger Frauen Simon Cowell anstimmte. Ein virales Video eines 13-jährigen Teilnehmers Die Voice Kids „Singing it“ hat mehr Aufrufe auf YouTube als Dollys Original auf Spotify gestreamt wurde. „I Will Always Love You“ ist ein mythischer, musikalischer Everest, den gut ausgerüstete Abenteurer bestiegen und von unwürdigen Bergsteigern in unvergesslicher Gefahr hinabstiegen.

Es kann seltsam sein, nach dem Anhören dieser Clips Dollys erste Aufnahme von „I Will Always Love You“ aus dem Jahr 1974 noch einmal zu betrachten und einen vergleichsweise bescheidenen Entwurf zu hören. Dolly gibt immer noch ein Hölle einer Aufführung – nehmen Sie den Refrain, in dem sie vom Clarion-Gürtel zur federleichten Kopfstimme wechselt, als würde sie sich aus der Umarmung eines Liebhabers lösen, oder die sentimentale, gesprochene dritte Strophe, die in einem gebrochenen, gedehnten Ton vorgetragen wird, der so einzigartig ist, dass Linda Ronstadt ihn ganz überspringt und Whitney direkt in einen Tonartenwechsel stürzt. Doch bevor „I Will Always Love You“ zu einer Power-Ballade für Diven wurde, war es eine als Liebeslied getarnte Entspannungsmusik. Hören Sie sich Dollys Version genau an und Sie werden eine taktvolle, weibliche Behauptung der Freiheit entdecken, präsentiert mit einer Demut, die später für auffälligere Interpretationen nicht mehr erforderlich war. Sie müssen sich auch mit dem Paradoxon auseinandersetzen, wie Dolly ihre Autonomie beanspruchte, indem sie von unnachgiebiger Hingabe sang. Könnte es eine komplexere Unabhängigkeitserklärung in der Musikgeschichte geben als einen Riesenhit, bei dem es darum geht, die Person, die man verlässt, immer zu lieben?

Dolly war acht Jahre nach ihrer Ehe mit ihrem langjährigen Ehemann Carl Dean unterwegs, als sie „I Will Always Love You“ veröffentlichte, die zweite Single aus ihrem 13. Soloalbum. Jolene. Wie Dolly-Forscher erklären werden, handelte es sich bei dem Lied, das angeblich in derselben Woche oder sogar am selben Tag wie „Jolene“ geschrieben wurde, nicht um eine romantische Trennung, sondern um die Auflösung ihrer beruflichen Partnerschaft mit dem Country-Sänger Porter Waggoner, der Dolly den großen Durchbruch bescherte, als er sie 1967 als „Sängerin“ für sein syndiziertes Country-Musik-Fernsehprogramm engagierte. Der Podcast Dolly Partons Amerika bietet einen detaillierten Bericht darüber, wie Waggoner Dollys frühe Karriere stärkte – indem er das Publikum davon überzeugte, Schönheit in ihrer „schrillen“ Stimme zu hören, und sie bei RCA unter Vertrag nahm – und wie sie begann, über ihre Rolle als Sidekick hinauszuwachsen, als ihr Solostar aufstieg. Wir springen gleich zum Höhepunkt: Wie es in der Geschichte heißt, ging Dolly, die angesichts des zunehmenden Konflikts keinen Weg nach vorne sah, in Waggoners Büro und spielte „I Will Always Love You“, ein vertontes Kündigungsschreiben. „Er saß auf dem Stuhl und fing an zu weinen“, erinnerte sich Dolly im Podcast. „Dann sagte er: ‚Das ist das beste Lied, das du je geschrieben hast.‘ Ich sagte: „Du hast es inspiriert.“ Er sagte: ‚Ich schätze, du kannst gehen, wenn ich die Platte produzieren kann.‘“