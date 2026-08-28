Generalstaatsanwälte in 12 Bundesstaaten haben sich zusammengetan, um eine Kartellklage einzureichen, um die 111-Milliarden-Dollar-Übernahme von Warner Bros. Discovery durch Paramount Skydance zu stoppen.

Die rechtlichen Schritte bedeuten, dass der Deal möglicherweise nie zustande kommt oder erheblich geändert wird, wenn die Generalstaatsanwälte vor Gericht obsiegen oder Paramount zu einem Kurswechsel zwingen.

Die Bemühungen werden vom kalifornischen Generalstaatsanwalt Rob Bonta geleitet und umfassen auch Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon und Washington als Kläger.

„Die rechtswidrige Fusion dieser beiden Unterhaltungsgiganten würde zu höheren Preisen, schlechterer Qualität und weniger Inhalten für Film und Fernsehen führen und Kinos, einfachen Kabelvertriebshändlern und letztendlich dem Publikum auf jedem Sofa und jedem Kinoplatz in den USA schaden“, sagte Bonta in einer Erklärung (via Politico).

Verwandtes Video

„In diesem Land steht niemand über dem Gesetz“, fügte Bonta hinzu. „Mit dieser Klage kämpfen Kalifornien und unsere Schwesterstaaten für freie und faire Märkte, nicht für manipulierte Märkte. Amerika hat keine Könige in der Regierung oder unserer Wirtschaft.“

In der Klage wird behauptet, dass die geplante Fusion gegen Abschnitt 7 des Clayton Act verstoßen würde, ein Bundeskartellgesetz, das Fusionen verbietet, die den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könnten. Die Bundesstaaten argumentieren, dass das kombinierte Unternehmen Paramount und Warner Bros. 27 % des Kinoverleihmarkts für Großveröffentlichungen, 30 % des Markts für „erwartete Blockbuster-Filme“ und 27 % des Basiskabelbündelmarkts kontrollieren würde.

Spekulationen über die Klage hatten sich zusammengebraut, seit letzte Woche Berichte über Vorbereitungen des Generalstaatsanwalts, Paramount wegen der Übernahme von Warner vor Gericht zu bringen, aufkamen. Die Klage stellt einen weiteren Fall dar, in dem Generalstaatsanwälte im Umgang mit der Unterhaltungs- und Medienindustrie gegen die Genehmigungen der Bundesregierung verstoßen.

Das US-Justizministerium genehmigte die Übernahme von Paramount im Juni und schien damit den Weg für den Abschluss des Deals zu ebnen, bevor die Generalstaatsanwälte einschritten.

Der Streit zwischen dem Justizministerium und dem Generalstaatsanwalt in einer Kartellfrage spiegelt die Umstände der Klage gegen Live Nation Entertainment wider. In diesem Rechtsstreit schloss das Justizministerium eine Monopolklage mit der Muttergesellschaft von Live Nation und Ticketmaster ab, während die Generalstaatsanwälte des Bundesstaats den Kartellfall weiterverfolgten und schließlich vor Gericht obsiegten. Live Nation Entertainment hat gegen diese Entscheidung Berufung eingelegt. Auch die Generalstaatsanwälte konnten Anfang des Jahres den Zusammenschluss der Fernsehsender Nexstar und Tegna, die lokale Nachrichtensendungen betreiben, auf rechtlichem Wege verhindern. Die Bundesaufsichtsbehörden hatten dem Deal zugestimmt.

Bevor die vorliegende Kartellklage eingereicht wurde, sagte Paramount in einer Erklärung gegenüber CNN, einem Unternehmen im Besitz von Warner: „Kartellbehörden auf der ganzen Welt haben diese Transaktion sorgfältig geprüft, sie freigegeben oder sind zu dem Schluss gekommen, dass sie keine Wettbewerbsgesetze verletzt. Diese regulatorische Bilanz unterstreicht, was die Fakten, das Gesetz und die Wirtschaft deutlich machen: Diese Transaktion wird einen stärkeren Herausforderer für dominante globale Streaming- und Technologieplattformen schaffen, die Wahlmöglichkeiten für Verbraucher erweitern, die Investitionen in Premium-Inhalte und Kinovertrieb erhöhen und schaffen.“ mehr Möglichkeiten für Kreative und Arbeiter.“

Die britische Regierung ist außerdem bereit, kartellrechtliche Schritte gegen den Paramount-Warner-Deal einzuleiten.

Paramount drängte im Dezember auf den Kauf von Warner. David Ellison, CEO von Paramount, sagte damals, dass sie für die Übernahme von Warner besser geeignet seien als Netflix, das der Vorreiter bei der Übernahme gewesen sei. Im Februar gewann Paramount den Bieterkrieg, aber die Kartellvorschriften und deren Überwindung führten dazu, dass der Deal erst in einigen Monaten abgeschlossen werden würde.