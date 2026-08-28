AZ Chike und Tyler, the Creator haben gemeinsam einen neuen Song veröffentlicht, „Look Like My Mama“, zusammen mit dem dazugehörigen Musikvideo. Der Filmclip unter der Regie von Stacking Memories wird an der „NRFTW High School“ eröffnet. Dort, mit Klebeband über Schließfächer geklebt, die denen darin verdächtig ähneln Napoleon Dynamitsind Flyer mit der Aufschrift „NO REST FOR THE WICKED“ – dem Titel von AZ Chikes kommendem Album – und dem Datum „09.18.26“. Anschließend stellen er und Tyler ikonische Szenen aus mehreren anderen Filmen nach, darunter Sünder Und Männer in Schwarz. Die große Enthüllung: Ein kleiner Junge schaut sich das alles auf einem Fernseher in seinem Schlafzimmer an. In der Zwischenzeit können Sie unten zusehen, wie es weitergeht.

Lesen Sie mehr über Tyler, das Album 2025 des Schöpfers Klopfen Sie nicht auf das Glas auf Platz 26 der 30 besten Pop-Alben des Jahres 2025.