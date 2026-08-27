Nachdem Sie den Takt gefunden haben, beginnen Einführungskurse in den Tanz immer damit, Ihre Füße zu bewegen – in jede Richtung, in jedem Tempo, verdammt noch mal, Muster. Wenn Sie besorgt sind und noch nicht erkennen können, wohin Ihre Schuhe Sie führen, darf ich Ihnen einen der dynamischsten Songs des Jahres 2024 empfehlen: „Anxiety“ des Chicagoer Trios Plum? Jede Bewegung funktioniert, wenn sie auf ihren Post-Punk im New-Wave-Stil abgestimmt ist, von fließenden Posen bis hin zu ruckartigen Schlägen. Mit einem Titel wie Körper in BewegungPlums zweites Album in voller Länge gibt einen Ratschlag zu den Höhepunkten des Tanzens, aber es bedarf keiner Worte, wenn die Musik allein die Anweisungen so deutlich macht: Bewegen Sie sich und der Spaß wird folgen.

In ihrer hektischsten Phase schreiben Plum Songs, in denen Fragmente ihrer Instrumente mit einem säuerlichen Schimmer auf die Musik herabregnen: Heather Perrys Bass hüpft wie Q*bert, indem er Blöcke überspringt, um Schlangen zu entkommen, Eric Ridder lässt seine Becken rasseln, als würden sie sich aktiv von den Tribünen drehen, und Jeff Kelley zersplittert seine Gitarrenriffs in verschnörkelte Linien oder durch Stromschläge getötete Ausrufezeichen. Aus diesem Grund klingt „Can Jam“ wie ein verrückter Müsli-Werbespot, der mit perkussiven Spielzeugen zum Leben erweckt wird, oder die kühlen, abwechslungsreichen Melodien in „Memory“ sorgen für eine beschwingte Atmosphäre. Underneath Plums Retro-Version von Post-Punk ist fest im Funk verwurzelt. Jedes Lied läuft Körper in Bewegung kommt zurück zu Perry und Ridder, die sich gegenseitig mit der Art von unwiderlegbarem Groove anfeuern, der Anderson .Paak dazu bringt, sich seine Perücke zu schnappen, um sich einen Bob abzunehmen.

Im Titeltrack erklärt Plum, dass das Ende der Welt nicht durch einen Raketenhagel oder Kriegsängste herbeigeführt wird, sondern wenn Steckdosen eine Frequenz aussenden, die alle dazu bringt, aufzustehen und sich in Bewegung zu setzen. Die Spielbergsche Einbildung spielt sich wie das reine Araki-Lager ab. „Konnte unsere Hüften nicht stoppen, ewige Bewegung/Nichts bleibt übrig, als zu schwitzen, bis wir umfallen“, singt Kelley über das abprallende Zusammenspiel von Gitarre und Bass. Es gibt keinen Ruf auf der Tanzfläche, der so sehr ist wie die tickende Uhr unseres Planeten, und sie melken sie für all ihren mitreißenden Nervenkitzel aus.

Welches Szenario auch immer ein Song haben mag, Plum dekoriert ihn mit den Luftschlangen und Snacks einer unkontrollierbaren, unwiderstehlichen Party. In „Obscurity“ jault Kelley mitten im Lied wie David Byrne Hören Sie auf, Sinn zu machen während seine Talking-Heads-Bandkollegen die Energie steigern und das Trio die Eminenz der B-52 kanalisiert Samstagabend Live Set mit „Club Scum“, während Perry ihre Falsettstimmen inmitten des großzügigen Raums, der für eckige Tanzbewegungen geschaffen wurde, perfektioniert. Sogar Langeweile lässt sich für Plum besiegen. Als Kelley in „Asymmetric“ gesteht, dass es „das Gefühl hat, dass nie etwas passiert“, kann er die Bilder um ihn herum nicht loswerden, die eine herausfordernde Zeit darstellen: der endlose blaue Horizont, zwei einander zugewandte Spiegel, eine getrocknete Blume, die in die Seiten eines Buches gepresst ist. Seine Bandkollegen kommen mit hämmernden Bässen und Tom-Hits zur Rettung, bis die Ausschmückungen das Offensichtliche deutlich machen: Du bist der Schöpfer deines eigenen Spaßes. Am Ende der Single klingen Plum insgesamt befreit und locker.