Ein paar Dinge liegen mir im Grunde immer am Herzen, darunter: Das Madeleine McCann-Mysterium; Was verursachte die Kluft zwischen Taylor Swift und Karlie Kloss? die Tatsache, dass unter meinen Dielen Maden leben; und ein bestimmter Satz aus dem Album von Wild Pink aus dem Jahr 2024 Die Hörner stumpf machen. Über „Eating the Egg Whole“, John Ross und Co. sind voller krautiger Heartland-Rock, wie sie es immer tun, und dann, genau dort in der zweiten Strophe, fängt er einfach an, über das Jahr 2003 in Amerika zu reden: „Die Freedom Fries wurden stolz serviert/Das Jahr, in dem er sich schließlich vom Court zurückzog/Bald danach gingen die Montréal Expos nach DC, und Baltimore-Fans kamen nie wirklich mit.“ Er presst all diese Wörter in einen einzigen Atemzug, als wäre es ein beschissenes Gedächtnisgerät, das er benutzt, um seine Schlüssel zu finden. Ross neigt nicht dazu, über ein mythisches Amerika zu schreiben; Er schreibt über Amerika so, wie es das Kollektiv wahrscheinlich in Erinnerung hat: Dumme politische Geste → Jordan geht in den Ruhestand → Baseball-Enttäuschung → Weiter und weiter, für immer und ewig.

An Kommt immer noch runterdem sechsten Wild Pink-Album, zerbröselt Ross seine Songs immer noch mit dem zerkleinerten Abfall der amerikanischen Kultur und tut dies mit einer seltsamen Kombination aus Witz und Arglosigkeit, die ihn irgendwo zwischen Dan Bejar und Lana Del Rey platziert. Alles an seiner Musik ist unauffällig – seine Vocals sitzen relativ tief im Mix, und selbst wenn es ein Solo gibt, wie das auf „Round of Applause at the End of the World“, ist es ziemlich kurz und bündig – aber diese Unauffälligkeit scheint fast der Punkt zu sein. Es ist schwierig, ein echter Beobachter zu sein, wenn man eine Szene dreht. Ohne zu viel hineinzuinterpretieren, würde ich vermuten, dass man als New Yorker Rockmusiker, dessen Musik nicht durch die Energie der schrulligen Hauptcharaktere definiert wird und der aus dem Jingle-Schreiben stammt und unter Cameron Winters Vater arbeitet, ein gutes Verständnis dafür vermittelt, wie man aus den Randbereichen überzeugende Arbeit macht.

Kommt immer noch runter wurde bei Drop of Sun in Asheville, North Carolina, aufgenommen Blutet Produzent Alex Farrar. MJ Lenderman, Xandy Chelmis und Landon George kommen vorbei, um Assists zu erhalten, sowie Meg Duffy und Ross‘ langjähriger Mitarbeiter Dan Keegan. Es ist nicht so sofort greifbar wie Die Hörner stumpf machenaber eine breitere Palette gibt Kommt immer noch runter seine eigenen kleinen, ausgeprägten Freuden: Melancholischer Pedal Steel und das, was ich nur als Vampir-Wochenend-Zwischenspiel auf „Like Water“ bezeichnen kann; ein Schatz, irgendein DJ sollte dieses Klarinettenriff auf „Dead for a Sec“ probieren; klagende Geige im Titeltrack. Die Songs bleiben in ihren Grundzügen sehr wildrosa: irgendwie wie „War on Drugs“, aber jede Gitarre ist übersteuert. Ross neigt nicht zu Höhepunkten, die in die Luft schlagen – nur zu warmen, erregbaren Körpertypen.

Ross‘ Musik vermeidet die kathartische Funktion eines Großteils des klassischen Heartland-Rock, vielleicht weil sein Text eher literarisch und prägnant ist. Die Art und Weise, wie er aus alltäglichen Bildern Schlussfolgerungen zieht, lässt darauf schließen, dass er ein großartiger Essayist oder Grußkartenschreiber wäre: Auf „Still Coming Down“ singt er davon, dass er jemanden im Verkehr abschneidet, und gibt zu, dass „du mich nicht durchlassen musstest“. Ein solipsistischerer Songwriter könnte dieses Bild nutzen, um nach innen zu blicken und zu hinterfragen, was diese Handlung über sich selbst aussagt. Stattdessen kommt Ross aus der kleinen Freundlichkeit des anderen Fahrers zu dem Schluss: „Du hast einen Kompass genau da, wo dein Herz ist, du weißt, was zu tun ist.“